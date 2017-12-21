ELF (ELF) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ELF (ELF), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ELF (ELF) Informacije aelf, an AI-enhanced Layer 1 blockchain network, leverages the robust C# programming language for efficiency and scalability across its sophisticated multi-layered architecture. Founded in 2017 with its global hub in Singapore, aelf is a pioneer in the industry, leading Asia in evolving blockchain with state-of-the-art AI integration and modular Layer 2 ZK Rollup technology, ensuring an efficient, low-cost, and highly secure platform that is both developer and end-user friendly. Aligned with its progressive vision, aelf is committed to fostering innovation within its ecosystem and advancing Web3 and AI technology adoption. Službena web stranica: http://aelf.com/ Bijela knjiga: https://docs.aelf.com/resources/whitepaper-2/ Istraživač blokova: https://aelfscan.io/AELF/token/ELF Kupi ELF odmah!

ELF (ELF) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ELF (ELF), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 153.30M $ 153.30M $ 153.30M Ukupna količina: $ 996.45M $ 996.45M $ 996.45M Količina u optjecaju: $ 793.49M $ 793.49M $ 793.49M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 192.51M $ 192.51M $ 192.51M Povijesni maksimum: $ 1.27074 $ 1.27074 $ 1.27074 Povijesni minimum: $ 0.0350131599961 $ 0.0350131599961 $ 0.0350131599961 Trenutna cijena: $ 0.1932 $ 0.1932 $ 0.1932 Saznajte više o cijeni ELF (ELF)

ELF (ELF) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ELF (ELF) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ELF tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ELF tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ELF tokena, istražite ELF cijenu tokena uživo!

