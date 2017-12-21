ELF

aelf, an AI-enhanced Layer 1 blockchain network, leverages the robust C# programming language for efficiency and scalability across its sophisticated multi-layered architecture. Founded in 2017 with its global hub in Singapore, aelf is a pioneer in the industry, leading Asia in evolving blockchain with state-of-the-art AI integration and modular Layer 2 ZK Rollup technology, ensuring an efficient, low-cost, and highly secure platform that is both developer and end-user friendly. Aligned with its progressive vision, aelf is committed to fostering innovation within its ecosystem and advancing Web3 and AI technology adoption.

PoredakNo.277

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.56%

Količina u optjecaju793,639,367.7321188

Maksimalna količina0

Ukupna količina996,446,422.9479289

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja2017-12-21 00:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana0.099 USDT

Najviša vrijednost svih vremena2.7656800746917725,2018-01-07

Najniža cijena0.0350131599961,2020-03-13

Javni blockchainETH

