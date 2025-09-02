Dolomite (DOLO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.21743. Tijekom protekla 24 sata, DOLOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.21429 i najviše cijene $ 0.33843, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DOLO je $ 0.36803596089428636, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.029056452455781562.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DOLO se promijenio za -11.26% u posljednjih sat vremena, -14.45% u posljednjih 24 sata i -10.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Dolomite (DOLO)
No.404
$ 57.59M
$ 8.68M
$ 217.43M
264.89M
1,000,000,000
998,851,995
26.48%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Dolomite je $ 57.59M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 8.68M. Količina u optjecaju DOLO je 264.89M, s ukupnom količinom od 998851995. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 217.43M.
Dolomite (DOLO) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Dolomite za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0373791
-14.45%
30 dana
$ +0.08707
+66.79%
60 dana
$ +0.17951
+473.39%
90 dana
$ +0.18188
+511.61%
Dolomite promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u DOLO od $ -0.0373791 (-14.45%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Dolomite 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.08707 (+66.79%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Dolomite 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u DOLO od $ +0.17951 (+473.39%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Dolomite 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.18188 (+511.61%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Dolomite (DOLO)?
Dolomite is a next-generation decentralized money market protocol and DEX that offers broad token support and capital efficiency with its virtual liquidity system. Dolomite combines the strengths of a DEX and a lending protocol into the most capital efficient and modular protocol DeFi has seen yet! Dolomite is capable of offering over-collateralized loans, margin trading, spot trading and other financial instruments.
Dolomite Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Dolomite (DOLO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Dolomite (DOLO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Dolomite.
Razumijevanje tokenomike Dolomite (DOLO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DOLO opsežnoj tokenomici tokena odmah!
