Dolomite Cijena(DOLO)

1 DOLO u USD cijena uživo:

$0.2213
$0.2213
-14.45%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Dolomite (DOLO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:28:33 (UTC+8)

Dolomite (DOLO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.21429
$ 0.21429$ 0.21429
24-satna najniža cijena
$ 0.33843
$ 0.33843$ 0.33843
24-satna najviša cijena

$ 0.21429
$ 0.21429$ 0.21429

$ 0.33843
$ 0.33843$ 0.33843

$ 0.36803596089428636
$ 0.36803596089428636$ 0.36803596089428636

$ 0.029056452455781562
$ 0.029056452455781562$ 0.029056452455781562

-11.26%

-14.45%

-10.46%

-10.46%

Dolomite (DOLO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.21743. Tijekom protekla 24 sata, DOLOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.21429 i najviše cijene $ 0.33843, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DOLO je $ 0.36803596089428636, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.029056452455781562.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DOLO se promijenio za -11.26% u posljednjih sat vremena, -14.45% u posljednjih 24 sata i -10.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dolomite (DOLO)

No.404

$ 57.59M
$ 57.59M$ 57.59M

$ 8.68M
$ 8.68M$ 8.68M

$ 217.43M
$ 217.43M$ 217.43M

264.89M
264.89M 264.89M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

998,851,995
998,851,995 998,851,995

26.48%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dolomite je $ 57.59M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 8.68M. Količina u optjecaju DOLO je 264.89M, s ukupnom količinom od 998851995. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 217.43M.

Dolomite (DOLO) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Dolomite za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0373791-14.45%
30 dana$ +0.08707+66.79%
60 dana$ +0.17951+473.39%
90 dana$ +0.18188+511.61%
Dolomite promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u DOLO od $ -0.0373791 (-14.45%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Dolomite 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.08707 (+66.79%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Dolomite 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u DOLO od $ +0.17951 (+473.39%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Dolomite 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.18188 (+511.61%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Dolomite (DOLO)?

Pogledajte Dolomite stranicu Povijest cijena sada.

Što je Dolomite (DOLO)

Dolomite is a next-generation decentralized money market protocol and DEX that offers broad token support and capital efficiency with its virtual liquidity system. Dolomite combines the strengths of a DEX and a lending protocol into the most capital efficient and modular protocol DeFi has seen yet! Dolomite is capable of offering over-collateralized loans, margin trading, spot trading and other financial instruments.

Dolomite dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Dolomite ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti DOLO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Dolomite na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Dolomite učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Dolomite Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Dolomite (DOLO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Dolomite (DOLO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Dolomite.

Provjerite Dolomite predviđanje cijene sada!

Dolomite (DOLO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Dolomite (DOLO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DOLO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Dolomite (DOLO)

Tražiš kako kupiti Dolomite? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Dolomite na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

DOLO u lokalnim valutama

1 Dolomite(DOLO) u VND
5,721.67045
1 Dolomite(DOLO) u AUD
A$0.3304936
1 Dolomite(DOLO) u GBP
0.1587239
1 Dolomite(DOLO) u EUR
0.1848155
1 Dolomite(DOLO) u USD
$0.21743
1 Dolomite(DOLO) u MYR
RM0.9175546
1 Dolomite(DOLO) u TRY
8.9407216
1 Dolomite(DOLO) u JPY
¥31.96221
1 Dolomite(DOLO) u ARS
ARS$299.4902563
1 Dolomite(DOLO) u RUB
17.5161608
1 Dolomite(DOLO) u INR
19.13384
1 Dolomite(DOLO) u IDR
Rp3,564.4256592
1 Dolomite(DOLO) u KRW
302.8256325
1 Dolomite(DOLO) u PHP
12.4196016
1 Dolomite(DOLO) u EGP
￡E.10.5518779
1 Dolomite(DOLO) u BRL
R$1.1806449
1 Dolomite(DOLO) u CAD
C$0.2978791
1 Dolomite(DOLO) u BDT
26.4242679
1 Dolomite(DOLO) u NGN
332.4613415
1 Dolomite(DOLO) u COP
$873.2119258
1 Dolomite(DOLO) u ZAR
R.3.826768
1 Dolomite(DOLO) u UAH
8.9950791
1 Dolomite(DOLO) u VES
Bs31.74478
1 Dolomite(DOLO) u CLP
$210.9071
1 Dolomite(DOLO) u PKR
Rs61.6109648
1 Dolomite(DOLO) u KZT
117.0230003
1 Dolomite(DOLO) u THB
฿7.0251633
1 Dolomite(DOLO) u TWD
NT$6.6577066
1 Dolomite(DOLO) u AED
د.إ0.7979681
1 Dolomite(DOLO) u CHF
Fr0.173944
1 Dolomite(DOLO) u HKD
HK$1.6937797
1 Dolomite(DOLO) u AMD
֏83.1147918
1 Dolomite(DOLO) u MAD
.د.م1.9525214
1 Dolomite(DOLO) u MXN
$4.0528952
1 Dolomite(DOLO) u SAR
ريال0.8153625
1 Dolomite(DOLO) u PLN
0.7892709
1 Dolomite(DOLO) u RON
лв0.9414719
1 Dolomite(DOLO) u SEK
kr2.0416677
1 Dolomite(DOLO) u BGN
лв0.3631081
1 Dolomite(DOLO) u HUF
Ft73.3804507
1 Dolomite(DOLO) u CZK
4.5334155
1 Dolomite(DOLO) u KWD
د.ك0.06631615
1 Dolomite(DOLO) u ILS
0.7283905
1 Dolomite(DOLO) u AOA
Kz198.2026651
1 Dolomite(DOLO) u BHD
.د.ب0.08175368
1 Dolomite(DOLO) u BMD
$0.21743
1 Dolomite(DOLO) u DKK
kr1.3850291
1 Dolomite(DOLO) u HNL
L5.6879688
1 Dolomite(DOLO) u MUR
9.958294
1 Dolomite(DOLO) u NAD
$3.8180708
1 Dolomite(DOLO) u NOK
kr2.1743
1 Dolomite(DOLO) u NZD
$0.3674567
1 Dolomite(DOLO) u PAB
B/.0.21743
1 Dolomite(DOLO) u PGK
K0.9197289
1 Dolomite(DOLO) u QAR
ر.ق0.7914452
1 Dolomite(DOLO) u RSD
дин.21.7603944

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Dolomite

Koliko Dolomite (DOLO) vrijedi danas?
Cijena DOLO uživo u USD je 0.21743 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DOLO u USD?
Trenutačna cijena DOLO u USD je $ 0.21743. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Dolomite?
Tržišna kapitalizacija za DOLO je $ 57.59M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DOLO?
Količina u optjecaju za DOLO je 264.89M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DOLO?
DOLO je postigao ATH cijenu od 0.36803596089428636 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DOLO?
DOLO je vidio ATL cijenu od 0.029056452455781562 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DOLO?
24-satni obujam trgovanja za DOLO je $ 8.68M USD.
Hoće li DOLO još narasti ove godine?
DOLO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DOLO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:28:33 (UTC+8)

Dolomite (DOLO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

