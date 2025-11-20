Giggle Fund Cijena danas

Trenutačna cijena Giggle Fund (GIGGLE) danas je $ 127.19, s promjenom od 4.23% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GIGGLE u USD je $ 127.19 po GIGGLE.

Giggle Fund trenutačno je na #242 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 127.19M, s količinom u optjecaju od 1.00M GIGGLE. Tijekom posljednja 24 sata, GIGGLE trgovao je između $ 120.29 (niska) i $ 142 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 281.147303020201, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.002154581463322289.

U kratkoročnim performansama, GIGGLE se kretao -0.82% u posljednjem satu i -24.56% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 3.31M.

Informacije o tržištu Giggle Fund (GIGGLE)

Poredak No.242 Tržišna kapitalizacija $ 127.19M$ 127.19M $ 127.19M Obujam (24 sata) $ 3.31M$ 3.31M $ 3.31M Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 127.19M$ 127.19M $ 127.19M Količina u optjecaju 1.00M 1.00M 1.00M Maksimalna količina 1,000,000 1,000,000 1,000,000 Ukupna količina 1,000,000 1,000,000 1,000,000 Stopa optjecaja 100.00% Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Giggle Fund je $ 127.19M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 3.31M. Količina u optjecaju GIGGLE je 1.00M, s ukupnom količinom od 1000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 127.19M.