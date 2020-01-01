Dolomite (DOLO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Dolomite (DOLO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Dolomite (DOLO) Informacije Dolomite is a next-generation decentralized money market protocol and DEX that offers broad token support and capital efficiency with its virtual liquidity system. Dolomite combines the strengths of a DEX and a lending protocol into the most capital efficient and modular protocol DeFi has seen yet! Dolomite is capable of offering over-collateralized loans, margin trading, spot trading and other financial instruments. Službena web stranica: https://dolomite.io/ Bijela knjiga: https://docs.dolomite.io Istraživač blokova: https://berascan.com/token/0x0F81001eF0A83ecCE5ccebf63EB302c70a39a654 Kupi DOLO odmah!

Dolomite (DOLO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Dolomite (DOLO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 78.81M $ 78.81M $ 78.81M Ukupna količina: $ 998.85M $ 998.85M $ 998.85M Količina u optjecaju: $ 441.62M $ 441.62M $ 441.62M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 178.46M $ 178.46M $ 178.46M Povijesni maksimum: $ 0.39 $ 0.39 $ 0.39 Povijesni minimum: $ 0.029056452455781562 $ 0.029056452455781562 $ 0.029056452455781562 Trenutna cijena: $ 0.17846 $ 0.17846 $ 0.17846 Saznajte više o cijeni Dolomite (DOLO)

Dolomite (DOLO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Dolomite (DOLO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DOLO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DOLO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DOLO tokena, istražite DOLO cijenu tokena uživo!

Kako kupiti DOLO Jeste li zainteresirani za dodavanje Dolomite (DOLO) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje DOLO, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati DOLO na MEXC-u odmah!

Dolomite (DOLO) Povijest cijena Analiza povijesti cijena DOLO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite DOLO povijest cijena odmah!

DOLO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DOLO? Naša DOLO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DOLO predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!