Dolomite is a next-generation decentralized money market protocol and DEX that offers broad token support and capital efficiency with its virtual liquidity system. Dolomite combines the strengths of a DEX and a lending protocol into the most capital efficient and modular protocol DeFi has seen yet! Dolomite is capable of offering over-collateralized loans, margin trading, spot trading and other financial instruments.

PoredakNo.444

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)57.96%

Količina u optjecaju441,621,967

Maksimalna količina1,000,000,000

Ukupna količina998,851,995.6451048

Stopa optjecaja0.4416%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.36803596089428636,2025-08-31

Najniža cijena0.029056452455781562,2025-06-22

Javni blockchainETH

Sektor

Društvene mreže

