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Cijena Creditcoin uživo danas je 0.09564 EUR.CTC tržišna kapitalizacija je 51,708,608.77968 EUR. Pratite ažuriranja cijene CTC uEUR, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više u Hrvatska!Cijena Creditcoin uživo danas je 0.09564 EUR.CTC tržišna kapitalizacija je 51,708,608.77968 EUR. Pratite ažuriranja cijene CTC uEUR, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više u Hrvatska!

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Creditcoin Cijena(CTC)

1 CTC u EUR cijena uživo:

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EUR
Grafikon aktualnih cijena Creditcoin (CTC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2026-06-13 21:31:48 (UTC+8)

Creditcoin Cijena danas

Trenutačna cijena Creditcoin (CTC) danas je € 0.09564, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CTC u EUR je € 0.09564 po CTC.

Creditcoin trenutačno je na #394 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u € 51.71M, s količinom u optjecaju od 540.66M CTC. Tijekom posljednja 24 sata, CTC trgovao je između € 0.09319 (niska) i € 0.09914 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi € 7.487975366, dok je rekordna najniža cijena bila € 0.0724495713754921374.

U kratkoročnim performansama, CTC se kretao +0.57% u posljednjem satu i +7.94% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je € 55.65K.

Informacije o tržištu Creditcoin (CTC)

No.394

€ 51.71M
€ 51.71M€ 51.71M

€ 55.65K
€ 55.65K€ 55.65K

€ 57.38M
€ 57.38M€ 57.38M

540.66M
540.66M 540.66M

600,000,000
600,000,000 600,000,000

549,564,264
549,564,264 549,564,264

90.10%

0.01%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Creditcoin je € 51.71M, s obujmom trgovanja u 24 sata od € 55.65K. Količina u optjecaju CTC je 540.66M, s ukupnom količinom od 549564264. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je € 57.38M.

Creditcoin Povijest cijena EUR

Raspon promjene cijena u 24 sata:
€ 0.09319
€ 0.09319€ 0.09319
24-satna najniža cijena
€ 0.09914
€ 0.09914€ 0.09914
24-satna najviša cijena

€ 0.09319
€ 0.09319€ 0.09319

€ 0.09914
€ 0.09914€ 0.09914

€ 7.487975366
€ 7.487975366€ 7.487975366

€ 0.0724495713754921374
€ 0.0724495713754921374€ 0.0724495713754921374

+0.57%

--

+7.94%

+7.94%

Creditcoin (CTC) Povijest cijena EUR

Prati promjene cijena Creditcoin za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (EUR)Promjena (%)
Danas----
30 dana€ -0.05766-37.62%
60 dana€ -0.05196-35.21%
90 dana€ -0.06256-39.55%
Creditcoin promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u CTC od -- (--), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Creditcoin 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za € -0.05766 (-37.62%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Creditcoin 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CTC od € -0.05196 (-35.21%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Creditcoin 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za € -0.06256 (-39.55%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Creditcoin (CTC)?

Pogledajte Creditcoin stranicu Povijest cijena sada.

Predviđanje cijena za Creditcoin

Creditcoin (CTC) Predviđanje cijene za 2030. (za 4 godina)
Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za CTC u 2030. je € -- zajedno sa stopom rasta od 0.00%.
Creditcoin (CTC) Predviđanje cijene za 2040. (za 14 godine)

U 2040. godini, cijena Creditcoin mogla bi potencijalno porasti za 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od € --.

MEXC alati
Za projekcije scenarija u stvarnom vremenu i personaliziraniju analizu, korisnici mogu upotrijebiti MEXC-ov alat za predviđanje cijena i AI tržišne uvide.
Izjava o odricanju odgovornosti: Ovi scenariji su ilustrativni i edukativni; kriptovalute su nestabilne – provedite vlastito istraživanje (DYOR) prije donošenja odluka.
Želite li znati koju će cijenu Creditcoin dosegnuti 2026–2027? Posjetite našu stranicu s predviđanjima cijena za CTC za razdoblje 2026–2027 klikom na Creditcoin Predviđanje cijene.

Kako kupiti i investirati Creditcoin u Hrvatska

Spremni započeti s Creditcoin? Kupnja CTC je brza i prilagođena početnicima na MEXC-u. Možete odmah početi trgovati nakon što obavite svoju prvu kupnju. Za više informacija pogledajte naš cjeloviti vodič o kupnji Creditcoin. U nastavku slijedi kratak pregled u 5 koraka koji će vam pomoći da započnete svoje Creditcoin (CTC) putovanje kupnje.

1. korak

Registrirajte se za račun i dovršite KYC

Najprije se registrirajte za račun i dovršite KYC na MEXC-u. To možete učiniti na službenoj web stranici MEXC-a ili u aplikaciji MEXC pomoću svog telefonskog broja ili adrese e-pošte.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ili USDE u svoj novčanik

USDT, USDC i USDE olakšavaju trgovanje na MEXC-u. USDT, USDC i USDE možete kupiti putem bankovnog prijenosa, OTC ili P2P trgovanja.
3. korak

Idite na stranicu za Spot trgovanje

Na web stranici MEXC-a kliknite na Spot na gornjoj traci i potražite željene tokene.
4. korak

Odaberite svoje tokene

Uz više od -- dostupnih tokena, možete jednostavno kupiti Bitcoin, Ethereum i popularne tokene.
5. korak

Dovršite svoju kupnju

Unesite iznos tokena ili ekvivalent u vašoj lokalnoj valuti. Kliknite Kupi i Creditcoin će trenutačno biti dodano u vaš novčanik.
Kako kupiti Creditcoin (CTC) Vodič

Što možete učiniti s Creditcoin

Posjedovanje Creditcoin omogućuje vam otvaranje više vrata u smislu samo kupnje i zadržavanja. Možete trgovati BTC-om na stotinama tržišta, zaraditi pasivne nagrade putem fleksibilnih proizvoda za ulaganje i štednju ili iskoristiti profesionalne alate za trgovanje kako biste povećali svoja sredstva. Bilo da ste početnik ili profesionalac, iskusni investitor, MEXC vam olakšava maksimiziranje vašeg kripto potencijala. U nastavku su četiri najbolja načina kako možete maksimalno iskoristiti svoje Bitcoin tokene

  • Istražite MEXC spot tržište

    Istražite MEXC spot tržište

    Trgujte s više od 2,800 tokena uz super niske naknade.

    Terminsko trgovanje

    Terminsko trgovanje

    Trgujte s financijskom polugom do 500x i velikom likvidnošću.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Uložite tokene i osvojite nevjerojatne airdropove.

    MEXC pretprodaja

    MEXC pretprodaja

    Kupujte i prodajte nove tokene prije nego što budu službeno popisani na burzi.

Trgovanje s izuzetno niskim naknadama na MEXC-u

Kupnja Creditcoin (CTC) na MEXC-u znači veću vrijednost za vaš novac. Kao jedna od kripto platformi s najnižim naknadama na tržištu, MEXC vam pomaže smanjiti troškove već od prve trgovine.

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Što je Creditcoin (CTC)

Launched on 04/04/2019 by a team based in the US, Canada, South Korea, Nigeria, and Estonia, Creditcoin aims to address the lack of credit system among the unbanked in the emerging market. People who cannot access the banking system have to borrow from non-banks. However, credit records with non-banks are not accepted by the banks since they cannot trust the data. The project aims to solve the problem by recording credit transaction history objectively on a public blockchain.

Creditcoin Resurs

Za dublje razumijevanje Creditcoin, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

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Kategorija :

Ethereum EcosystemLayer 1 (L1)Made in USA

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Stranica zadnji put ažurirana: 2026-06-13 21:31:48 (UTC+8)

Creditcoin (CTC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
02-11 14:20:00Ažuriranja industrije
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Podaci u lancu
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Ažuriranja industrije
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Ažuriranja industrije
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Ažuriranja industrije
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Ažuriranja industrije
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Istražite više o Creditcoin

CTC USDT (terminsko trgovanje)

Idite na dugačke ili kratke pozicije CTC s financijskom polugom. Istražite terminsko trgovanje CTC USDT na MEXC-u i iskoristite tržišne promjene.

Tržišta za trgovanje Creditcoin (CTC) na MEXC-u

Istražite spot i terminska tržišta, pogledajte cijenu Creditcoin uživo, obujam i trgujte izravno.

Parovi
Cijena
24-satna promjena
24-satni obujam
CTC/USDT
€0.0822504
€0.0822504€0.0822504
0.00%
0.00% (USDT)

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Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

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1 CTC = 0.0822504 EUR