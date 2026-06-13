Creditcoin Cijena danas

Trenutačna cijena Creditcoin (CTC) danas je € 0.09564, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CTC u EUR je € 0.09564 po CTC.

Creditcoin trenutačno je na #394 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u € 51.71M, s količinom u optjecaju od 540.66M CTC. Tijekom posljednja 24 sata, CTC trgovao je između € 0.09319 (niska) i € 0.09914 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi € 7.487975366, dok je rekordna najniža cijena bila € 0.0724495713754921374.

U kratkoročnim performansama, CTC se kretao +0.57% u posljednjem satu i +7.94% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je € 55.65K.

Informacije o tržištu Creditcoin (CTC)

Poredak No.394 Tržišna kapitalizacija € 51.71M€ 51.71M € 51.71M Obujam (24 sata) € 55.65K€ 55.65K € 55.65K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija € 57.38M€ 57.38M € 57.38M Količina u optjecaju 540.66M 540.66M 540.66M Maksimalna količina 600,000,000 600,000,000 600,000,000 Ukupna količina 549,564,264 549,564,264 549,564,264 Stopa optjecaja 90.10% Tržišni udio 0.01% Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Creditcoin je € 51.71M, s obujmom trgovanja u 24 sata od € 55.65K. Količina u optjecaju CTC je 540.66M, s ukupnom količinom od 549564264. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je € 57.38M.