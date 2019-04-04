CTC

Launched on 04/04/2019 by a team based in the US, Canada, South Korea, Nigeria, and Estonia, Creditcoin aims to address the lack of credit system among the unbanked in the emerging market. People who cannot access the banking system have to borrow from non-banks. However, credit records with non-banks are not accepted by the banks since they cannot trust the data. The project aims to solve the problem by recording credit transaction history objectively on a public blockchain.

ImeCTC

PoredakNo.163

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio0.0001%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)2.15%

Količina u optjecaju486,416,053

Maksimalna količina600,000,000

Ukupna količina549,564,264

Stopa optjecaja0.8106%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena8.7069481,2021-03-14

Najniža cijena0.125203867478,2020-03-13

Javni blockchainETH

Sektor

Društvene mreže

