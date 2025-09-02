Više o STG

Stargate Finance Logotip

Stargate Finance Cijena(STG)

1 STG u USD cijena uživo:

$0.1588
$0.1588
+0.18%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Stargate Finance (STG)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:27:00 (UTC+8)

Stargate Finance (STG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.1542
$ 0.1542
24-satna najniža cijena
$ 0.1652
$ 0.1652
24-satna najviša cijena

$ 0.1542
$ 0.1542

$ 0.1652
$ 0.1652

$ 4.283844483496619
$ 4.283844483496619

$ 0.10162599944782422
$ 0.10162599944782422

+0.63%

+0.18%

-3.65%

-3.65%

Stargate Finance (STG) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.1587. Tijekom protekla 24 sata, STGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.1542 i najviše cijene $ 0.1652, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STG je $ 4.283844483496619, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.10162599944782422.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STG se promijenio za +0.63% u posljednjih sat vremena, +0.18% u posljednjih 24 sata i -3.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Stargate Finance (STG)

No.342

$ 104.89M
$ 104.89M

$ 752.21K
$ 752.21K

$ 158.70M
$ 158.70M

660.95M
660.95M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

66.09%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Stargate Finance je $ 104.89M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 752.21K. Količina u optjecaju STG je 660.95M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 158.70M.

Stargate Finance (STG) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Stargate Finance za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.000285+0.18%
30 dana$ +0.0054+3.52%
60 dana$ +0.0046+2.98%
90 dana$ -0.0264-14.27%
Stargate Finance promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u STG od $ +0.000285 (+0.18%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Stargate Finance 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0054 (+3.52%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Stargate Finance 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u STG od $ +0.0046 (+2.98%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Stargate Finance 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0264 (-14.27%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Stargate Finance (STG)?

Pogledajte Stargate Finance stranicu Povijest cijena sada.

Što je Stargate Finance (STG)

Stargate is a fully composable liquidity transport protocol that lives at the heart of Omnichain DeFi.

Stargate Finance dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Stargate Finance ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti STG dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Stargate Finance na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Stargate Finance učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Stargate Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Stargate Finance (STG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Stargate Finance (STG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Stargate Finance.

Provjerite Stargate Finance predviđanje cijene sada!

Stargate Finance (STG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Stargate Finance (STG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o STG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Stargate Finance (STG)

Tražiš kako kupiti Stargate Finance? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Stargate Finance na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

STG u lokalnim valutama

1 Stargate Finance(STG) u VND
4,176.1905
1 Stargate Finance(STG) u AUD
A$0.241224
1 Stargate Finance(STG) u GBP
0.115851
1 Stargate Finance(STG) u EUR
0.134895
1 Stargate Finance(STG) u USD
$0.1587
1 Stargate Finance(STG) u MYR
RM0.669714
1 Stargate Finance(STG) u TRY
6.530505
1 Stargate Finance(STG) u JPY
¥23.3289
1 Stargate Finance(STG) u ARS
ARS$218.594967
1 Stargate Finance(STG) u RUB
12.786459
1 Stargate Finance(STG) u INR
13.979883
1 Stargate Finance(STG) u IDR
Rp2,601.638928
1 Stargate Finance(STG) u KRW
221.029425
1 Stargate Finance(STG) u PHP
9.083988
1 Stargate Finance(STG) u EGP
￡E.7.701711
1 Stargate Finance(STG) u BRL
R$0.861741
1 Stargate Finance(STG) u CAD
C$0.217419
1 Stargate Finance(STG) u BDT
19.321725
1 Stargate Finance(STG) u NGN
243.404538
1 Stargate Finance(STG) u COP
$639.918075
1 Stargate Finance(STG) u ZAR
R.2.796294
1 Stargate Finance(STG) u UAH
6.578115
1 Stargate Finance(STG) u VES
Bs23.1702
1 Stargate Finance(STG) u CLP
$153.6216
1 Stargate Finance(STG) u PKR
Rs45.045408
1 Stargate Finance(STG) u KZT
85.598019
1 Stargate Finance(STG) u THB
฿5.124423
1 Stargate Finance(STG) u TWD
NT$4.864155
1 Stargate Finance(STG) u AED
د.إ0.582429
1 Stargate Finance(STG) u CHF
Fr0.12696
1 Stargate Finance(STG) u HKD
HK$1.236273
1 Stargate Finance(STG) u AMD
֏60.710685
1 Stargate Finance(STG) u MAD
.د.م1.4283
1 Stargate Finance(STG) u MXN
$2.961342
1 Stargate Finance(STG) u SAR
ريال0.595125
1 Stargate Finance(STG) u PLN
0.577668
1 Stargate Finance(STG) u RON
лв0.687171
1 Stargate Finance(STG) u SEK
kr1.493367
1 Stargate Finance(STG) u BGN
лв0.265029
1 Stargate Finance(STG) u HUF
Ft53.632665
1 Stargate Finance(STG) u CZK
3.313656
1 Stargate Finance(STG) u KWD
د.ك0.0484035
1 Stargate Finance(STG) u ILS
0.531645
1 Stargate Finance(STG) u AOA
Kz144.666159
1 Stargate Finance(STG) u BHD
.د.ب0.0598299
1 Stargate Finance(STG) u BMD
$0.1587
1 Stargate Finance(STG) u DKK
kr1.012506
1 Stargate Finance(STG) u HNL
L4.159527
1 Stargate Finance(STG) u MUR
7.26846
1 Stargate Finance(STG) u NAD
$2.79312
1 Stargate Finance(STG) u NOK
kr1.587
1 Stargate Finance(STG) u NZD
$0.268203
1 Stargate Finance(STG) u PAB
B/.0.1587
1 Stargate Finance(STG) u PGK
K0.671301
1 Stargate Finance(STG) u QAR
ر.ق0.579255
1 Stargate Finance(STG) u RSD
дин.15.896979

Stargate Finance Resurs

Za dublje razumijevanje Stargate Finance, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Stargate Finance web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Stargate Finance

Koliko Stargate Finance (STG) vrijedi danas?
Cijena STG uživo u USD je 0.1587 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena STG u USD?
Trenutačna cijena STG u USD je $ 0.1587. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Stargate Finance?
Tržišna kapitalizacija za STG je $ 104.89M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za STG?
Količina u optjecaju za STG je 660.95M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za STG?
STG je postigao ATH cijenu od 4.283844483496619 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za STG?
STG je vidio ATL cijenu od 0.10162599944782422 USD.
Koliki je obujam trgovanja za STG?
24-satni obujam trgovanja za STG je $ 752.21K USD.
Hoće li STG još narasti ove godine?
STG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte STG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stargate Finance (STG) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

STG u USD kalkulator

Iznos

STG
STG
USD
USD

1 STG = 0.1587 USD

Trgujte STG

STGUSDT
$0.1588
$0.1588
+0.12%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine