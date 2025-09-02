Carbon Browser (CSIX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0035. Tijekom protekla 24 sata, CSIXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.003373 i najviše cijene $ 0.003651, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CSIX je $ 0.43147586530127835, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.003208326372586869.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CSIX se promijenio za +0.28% u posljednjih sat vremena, +1.44% u posljednjih 24 sata i +4.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Carbon Browser (CSIX)
No.1982
$ 1.39M
$ 1.39M$ 1.39M
$ 51.04K
$ 51.04K$ 51.04K
$ 3.29M
$ 3.29M$ 3.29M
396.59M
396.59M 396.59M
939,599,261.3839558
939,599,261.3839558 939,599,261.3839558
BSC
Trenutačna tržišna kapitalizacija Carbon Browser je $ 1.39M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 51.04K. Količina u optjecaju CSIX je 396.59M, s ukupnom količinom od 939599261.3839558. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.29M.
Carbon Browser (CSIX) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Carbon Browser za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.00004968
+1.44%
30 dana
$ -0.00007
-1.97%
60 dana
$ -0.00052
-12.94%
90 dana
$ -0.00235
-40.18%
Carbon Browser promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u CSIX od $ +0.00004968 (+1.44%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Carbon Browser 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00007 (-1.97%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Carbon Browser 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CSIX od $ -0.00052 (-12.94%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Carbon Browser 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00235 (-40.18%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Carbon Browser (CSIX)?
Carbon is a free and open-source web browser developed by Carbon X Labs based on a custom fork of the Chromium web browser and its powerful Blink engine. Carbon is a privacy-focused browser, which automatically blocks online ads and website trackers by default.Carbon browser is fast, private and secure web browser for Android devices and soon for iOS, Mac OS, and PC.
Carbon Browser dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Carbon Browser ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti CSIX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Carbon Browser na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Carbon Browser učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Carbon Browser Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Carbon Browser (CSIX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Carbon Browser (CSIX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Carbon Browser.
Razumijevanje tokenomike Carbon Browser (CSIX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CSIX opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Carbon Browser (CSIX)
Tražiš kako kupiti Carbon Browser? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Carbon Browser na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.