Dusk Network Logotip

Dusk Network Cijena(DUSK)

$0.06217
+0.08%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Dusk Network (DUSK)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:48:57 (UTC+8)

Dusk Network (DUSK) Informacije o cijeni (USD)

$ 0.05982
$ 0.06554
24-satna najviša cijena

+1.18%

+0.08%

-1.12%

-1.12%

Dusk Network (DUSK) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.06217. Tijekom protekla 24 sata, DUSKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.05982 i najviše cijene $ 0.06554, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DUSK je $ 1.1657160542174692, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01105859193.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DUSK se promijenio za +1.18% u posljednjih sat vremena, +0.08% u posljednjih 24 sata i -1.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dusk Network (DUSK)

No.740

$ 30.20M
$ 452.36K
$ 62.17M
485.70M
1,000,000,000
500,000,000
48.56%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dusk Network je $ 30.20M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 452.36K. Količina u optjecaju DUSK je 485.70M, s ukupnom količinom od 500000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 62.17M.

Dusk Network (DUSK) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Dusk Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0000497+0.08%
30 dana$ +0.00453+7.85%
60 dana$ +0.00813+15.04%
90 dana$ -0.00945-13.20%
Dusk Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u DUSK od $ +0.0000497 (+0.08%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Dusk Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00453 (+7.85%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Dusk Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u DUSK od $ +0.00813 (+15.04%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Dusk Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00945 (-13.20%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Dusk Network (DUSK)?

Pogledajte Dusk Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je Dusk Network (DUSK)

Dusk Network is a privacy-oriented blockchain protocol featuring a Segregated Byzantine Agreement to provide privacy, programmability, and contract auditability.

Dusk Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Dusk Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti DUSK dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Dusk Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Dusk Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Dusk Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Dusk Network (DUSK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Dusk Network (DUSK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Dusk Network.

Provjerite Dusk Network predviđanje cijene sada!

Dusk Network (DUSK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Dusk Network (DUSK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DUSK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Dusk Network (DUSK)

Tražiš kako kupiti Dusk Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Dusk Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

DUSK u lokalnim valutama

Dusk Network Resurs

Za dublje razumijevanje Dusk Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Dusk Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Dusk Network

Koliko Dusk Network (DUSK) vrijedi danas?
Cijena DUSK uživo u USD je 0.06217 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DUSK u USD?
Trenutačna cijena DUSK u USD je $ 0.06217. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Dusk Network?
Tržišna kapitalizacija za DUSK je $ 30.20M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DUSK?
Količina u optjecaju za DUSK je 485.70M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DUSK?
DUSK je postigao ATH cijenu od 1.1657160542174692 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DUSK?
DUSK je vidio ATL cijenu od 0.01105859193 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DUSK?
24-satni obujam trgovanja za DUSK je $ 452.36K USD.
Hoće li DUSK još narasti ove godine?
DUSK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DUSK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

