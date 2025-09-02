Dusk Network (DUSK) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.06217. Tijekom protekla 24 sata, DUSKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.05982 i najviše cijene $ 0.06554, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DUSK je $ 1.1657160542174692, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01105859193.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DUSK se promijenio za +1.18% u posljednjih sat vremena, +0.08% u posljednjih 24 sata i -1.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Dusk Network (DUSK)
Trenutačna tržišna kapitalizacija Dusk Network je $ 30.20M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 452.36K. Količina u optjecaju DUSK je 485.70M, s ukupnom količinom od 500000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 62.17M.
Dusk Network (DUSK) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Dusk Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.0000497
+0.08%
30 dana
$ +0.00453
+7.85%
60 dana
$ +0.00813
+15.04%
90 dana
$ -0.00945
-13.20%
Dusk Network promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u DUSK od $ +0.0000497 (+0.08%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Dusk Network 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00453 (+7.85%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Dusk Network 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u DUSK od $ +0.00813 (+15.04%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Dusk Network 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00945 (-13.20%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Dusk Network (DUSK)?
Dusk Network is a privacy-oriented blockchain protocol featuring a Segregated Byzantine Agreement to provide privacy, programmability, and contract auditability.
Dusk Network Predviđanje cijene (USD)
Kako kupiti Dusk Network (DUSK)
