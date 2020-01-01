Carbon Browser (CSIX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Carbon Browser (CSIX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Carbon Browser (CSIX) Informacije Carbon is a free and open-source web browser developed by Carbon X Labs based on a custom fork of the Chromium web browser and its powerful Blink engine. Carbon is a privacy-focused browser, which automatically blocks online ads and website trackers by default.Carbon browser is fast, private and secure web browser for Android devices and soon for iOS, Mac OS, and PC. Službena web stranica: https://carbon.website/ Bijela knjiga: https://carbon.website/whitepaper/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x04756126f044634c9a0f0e985e60c88a51acc206 Kupi CSIX odmah!

Carbon Browser (CSIX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Carbon Browser (CSIX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.30M $ 1.30M $ 1.30M Ukupna količina: $ 939.60M $ 939.60M $ 939.60M Količina u optjecaju: $ 396.59M $ 396.59M $ 396.59M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.09M $ 3.09M $ 3.09M Povijesni maksimum: $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 Povijesni minimum: $ 0.003208326372586869 $ 0.003208326372586869 $ 0.003208326372586869 Trenutna cijena: $ 0.00329 $ 0.00329 $ 0.00329 Saznajte više o cijeni Carbon Browser (CSIX)

Carbon Browser (CSIX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Carbon Browser (CSIX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CSIX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CSIX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CSIX tokena, istražite CSIX cijenu tokena uživo!

