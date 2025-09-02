Više o INJ

Injective Logotip

Injective Cijena(INJ)

$12.26
-2.31%1D
Grafikon aktualnih cijena Injective (INJ)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:51:10 (UTC+8)

Injective (INJ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

Injective (INJ) cijena u stvarnom vremenu je $ 12.26. Tijekom protekla 24 sata, INJtrgovalo je između najniže cijene $ 12.15 i najviše cijene $ 13.17, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena INJ je $ 52.74994573512556, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.65567454.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, INJ se promijenio za -1.05% u posljednjih sat vremena, -2.31% u posljednjih 24 sata i -4.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Injective (INJ)

No.64

Trenutačna tržišna kapitalizacija Injective je $ 1.23B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 9.05M. Količina u optjecaju INJ je 99.97M, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.23B.

Injective (INJ) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Injective za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.2899-2.31%
30 dana$ +0.01+0.08%
60 dana$ +0.72+6.23%
90 dana$ -0.22-1.77%
Injective promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u INJ od $ -0.2899 (-2.31%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Injective 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.01 (+0.08%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Injective 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u INJ od $ +0.72 (+6.23%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Injective 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.22 (-1.77%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Injective (INJ)?

Pogledajte Injective stranicu Povijest cijena sada.

Što je Injective (INJ)

Injective’s mission is to create a truly free and inclusive financial system through decentralization. With the fastest blockchain built for finance and plug-and-play Web3 modules, Injective’s ecosystem is reshaping a broken financial system with dApps that are highly interoperable, scalable and truly decentralized.

Injective dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Injective ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti INJ dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Injective na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Injective učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Injective Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Injective (INJ) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Injective (INJ) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Injective.

Provjerite Injective predviđanje cijene sada!

Injective (INJ) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Injective (INJ) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o INJ opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Injective (INJ)

Tražiš kako kupiti Injective? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Injective na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

INJ u lokalnim valutama

Injective Resurs

Za dublje razumijevanje Injective, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Injective web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Injective

Koliko Injective (INJ) vrijedi danas?
Cijena INJ uživo u USD je 12.26 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena INJ u USD?
Trenutačna cijena INJ u USD je $ 12.26. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Injective?
Tržišna kapitalizacija za INJ je $ 1.23B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za INJ?
Količina u optjecaju za INJ je 99.97M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za INJ?
INJ je postigao ATH cijenu od 52.74994573512556 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za INJ?
INJ je vidio ATL cijenu od 0.65567454 USD.
Koliki je obujam trgovanja za INJ?
24-satni obujam trgovanja za INJ je $ 9.05M USD.
Hoće li INJ još narasti ove godine?
INJ mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte INJ predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Injective (INJ) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

