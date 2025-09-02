Što je BitTorrent (BTT)

Many internet users today are familiar with the BitTorrent peer-to-peer protocol invented by Bram Cohen that powers the torrent clients used around the world today. With BitTorrent (BTT), a TRC-10 utility token based on the TRON blockchain, BitTorrent extends its familiar protocol to create a token-based economy for networking, bandwidth, and storage resources on the existing BitTorrent network, thus providing a way for network participants to capture the value of sharing bandwidth and storage.

BitTorrent Resurs

Za dublje razumijevanje BitTorrent, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BitTorrent Koliko BitTorrent (BTT) vrijedi danas? Cijena BTT uživo u USD je 0.0000006433 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena BTT u USD? $ 0.0000006433 . Kolika je tržišna kapitalizacija BitTorrent? Tržišna kapitalizacija za BTT je $ 634.33M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za BTT? Količina u optjecaju za BTT je 986.06T USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BTT? BTT je postigao ATH cijenu od 0.000003054389068335 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BTT? BTT je vidio ATL cijenu od 0.000000365670530465 USD . Koliki je obujam trgovanja za BTT? 24-satni obujam trgovanja za BTT je $ 163.42K USD . Hoće li BTT još narasti ove godine? BTT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta.

