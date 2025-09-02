Pudgy Penguins (PENGU) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.028362. Tijekom protekla 24 sata, PENGUtrgovalo je između najniže cijene $ 0.027594 i najviše cijene $ 0.029507, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PENGU je $ 0.05738, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.003714633269373105.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PENGU se promijenio za +0.90% u posljednjih sat vremena, -0.15% u posljednjih 24 sata i -6.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Pudgy Penguins (PENGU)
No.51
$ 1.78B
$ 1.78B$ 1.78B
$ 20.43M
$ 20.43M$ 20.43M
$ 2.52B
$ 2.52B$ 2.52B
62.86B
62.86B 62.86B
88,888,888,888
88,888,888,888 88,888,888,888
0.04%
SOL
Trenutačna tržišna kapitalizacija Pudgy Penguins je $ 1.78B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 20.43M. Količina u optjecaju PENGU je 62.86B, s ukupnom količinom od 88888888888. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.52B.
Pudgy Penguins (PENGU) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Pudgy Penguins za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0000426
-0.15%
30 dana
$ -0.005157
-15.39%
60 dana
$ +0.011713
+70.35%
90 dana
$ +0.01801
+173.97%
Pudgy Penguins promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u PENGU od $ -0.0000426 (-0.15%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Pudgy Penguins 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.005157 (-15.39%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Pudgy Penguins 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PENGU od $ +0.011713 (+70.35%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Pudgy Penguins 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.01801 (+173.97%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Pudgy Penguins (PENGU)?
Pudgy Penguins is launching a memecoin - $PENGU. The Pudgy Penguins community can only be so large with an NFT and the types of holders are limited to wealthy individuals because the NFTs are so expensive. $PENGU is a memecoin that allows everyone to participate in the Pudgy Penguins brand no matter the individual's economic status. We are targeting everyone who loves the penguin brand and meme as well as the CT audience who have been priced out of our NFTs.
Pudgy Penguins Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Pudgy Penguins (PENGU) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Pudgy Penguins (PENGU) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Pudgy Penguins.
Razumijevanje tokenomike Pudgy Penguins (PENGU) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PENGU opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Pudgy Penguins (PENGU)
