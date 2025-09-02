Više o PENGU

Pudgy Penguins Cijena(PENGU)

1 PENGU u USD cijena uživo:

$0.028355
$0.028355$0.028355
-0.15%1D
Grafikon aktualnih cijena Pudgy Penguins (PENGU)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:15:03 (UTC+8)

Pudgy Penguins (PENGU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.027594
$ 0.027594$ 0.027594
24-satna najniža cijena
$ 0.029507
$ 0.029507$ 0.029507
24-satna najviša cijena

$ 0.027594
$ 0.027594$ 0.027594

$ 0.029507
$ 0.029507$ 0.029507

$ 0.05738
$ 0.05738$ 0.05738

$ 0.003714633269373105
$ 0.003714633269373105$ 0.003714633269373105

+0.90%

-0.15%

-6.44%

-6.44%

Pudgy Penguins (PENGU) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.028362. Tijekom protekla 24 sata, PENGUtrgovalo je između najniže cijene $ 0.027594 i najviše cijene $ 0.029507, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PENGU je $ 0.05738, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.003714633269373105.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PENGU se promijenio za +0.90% u posljednjih sat vremena, -0.15% u posljednjih 24 sata i -6.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pudgy Penguins (PENGU)

No.51

$ 1.78B
$ 1.78B$ 1.78B

$ 20.43M
$ 20.43M$ 20.43M

$ 2.52B
$ 2.52B$ 2.52B

62.86B
62.86B 62.86B

88,888,888,888
88,888,888,888 88,888,888,888

0.04%

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pudgy Penguins je $ 1.78B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 20.43M. Količina u optjecaju PENGU je 62.86B, s ukupnom količinom od 88888888888. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.52B.

Pudgy Penguins (PENGU) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Pudgy Penguins za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0000426-0.15%
30 dana$ -0.005157-15.39%
60 dana$ +0.011713+70.35%
90 dana$ +0.01801+173.97%
Pudgy Penguins promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u PENGU od $ -0.0000426 (-0.15%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Pudgy Penguins 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.005157 (-15.39%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Pudgy Penguins 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PENGU od $ +0.011713 (+70.35%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Pudgy Penguins 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.01801 (+173.97%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Pudgy Penguins (PENGU)?

Pogledajte Pudgy Penguins stranicu Povijest cijena sada.

Što je Pudgy Penguins (PENGU)

Pudgy Penguins is launching a memecoin - $PENGU. The Pudgy Penguins community can only be so large with an NFT and the types of holders are limited to wealthy individuals because the NFTs are so expensive. $PENGU is a memecoin that allows everyone to participate in the Pudgy Penguins brand no matter the individual's economic status. We are targeting everyone who loves the penguin brand and meme as well as the CT audience who have been priced out of our NFTs.

Pudgy Penguins dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Pudgy Penguins ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti PENGU dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Pudgy Penguins na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Pudgy Penguins učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Pudgy Penguins Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Pudgy Penguins (PENGU) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Pudgy Penguins (PENGU) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Pudgy Penguins.

Provjerite Pudgy Penguins predviđanje cijene sada!

Pudgy Penguins (PENGU) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Pudgy Penguins (PENGU) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PENGU opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Pudgy Penguins (PENGU)

Tražiš kako kupiti Pudgy Penguins? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Pudgy Penguins na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

PENGU u lokalnim valutama

Za dublje razumijevanje Pudgy Penguins, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Pudgy Penguins web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Pudgy Penguins

Koliko Pudgy Penguins (PENGU) vrijedi danas?
Cijena PENGU uživo u USD je 0.028362 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PENGU u USD?
Trenutačna cijena PENGU u USD je $ 0.028362. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Pudgy Penguins?
Tržišna kapitalizacija za PENGU je $ 1.78B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PENGU?
Količina u optjecaju za PENGU je 62.86B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PENGU?
PENGU je postigao ATH cijenu od 0.05738 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PENGU?
PENGU je vidio ATL cijenu od 0.003714633269373105 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PENGU?
24-satni obujam trgovanja za PENGU je $ 20.43M USD.
Hoće li PENGU još narasti ove godine?
PENGU mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PENGU predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:15:03 (UTC+8)

Pudgy Penguins (PENGU) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

