BitTorrent (BTT) Informacije Many internet users today are familiar with the BitTorrent peer-to-peer protocol invented by Bram Cohen that powers the torrent clients used around the world today. With BitTorrent (BTT), a TRC-10 utility token based on the TRON blockchain, BitTorrent extends its familiar protocol to create a token-based economy for networking, bandwidth, and storage resources on the existing BitTorrent network, thus providing a way for network participants to capture the value of sharing bandwidth and storage. Službena web stranica: https://bt.io/ Bijela knjiga: https://www.bittorrent.com/btt/btt-docs/BitTorrent_(BTT)_White_Paper_v0.8.7_Feb_2019.pdf Istraživač blokova: https://tronscan.org/#/token20/TAFjULxiVgT4qWk6UZwjqwZXTSaGaqnVp4 Kupi BTT odmah!

BitTorrent (BTT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BitTorrent (BTT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 634.04M $ 634.04M $ 634.04M Ukupna količina: $ 990.00T $ 990.00T $ 990.00T Količina u optjecaju: $ 986.06T $ 986.06T $ 986.06T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 636.57M $ 636.57M $ 636.57M Povijesni maksimum: $ 0.0136306 $ 0.0136306 $ 0.0136306 Povijesni minimum: $ 0.000000365670530465 $ 0.000000365670530465 $ 0.000000365670530465 Trenutna cijena: $ 0.000000643 $ 0.000000643 $ 0.000000643 Saznajte više o cijeni BitTorrent (BTT)

BitTorrent (BTT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BitTorrent (BTT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BTT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BTT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BTT tokena, istražite BTT cijenu tokena uživo!

BitTorrent (BTT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BTT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BTT povijest cijena odmah!

BTT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BTT? Naša BTT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BTT predviđanje cijene tokena odmah!

