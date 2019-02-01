BTT

Many internet users today are familiar with the BitTorrent peer-to-peer protocol invented by Bram Cohen that powers the torrent clients used around the world today. With BitTorrent (BTT), a TRC-10 utility token based on the TRON blockchain, BitTorrent extends its familiar protocol to create a token-based economy for networking, bandwidth, and storage resources on the existing BitTorrent network, thus providing a way for network participants to capture the value of sharing bandwidth and storage.

ImeBTT

PoredakNo.111

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio0.0001%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.00%

Količina u optjecaju986,061,142,857,000

Maksimalna količina0

Ukupna količina990,000,000,000,000

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja2019-02-01 00:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana0.000120 USDT

Najviša vrijednost svih vremena0.000003054389068335,2022-01-18

Najniža cijena0.000000365670530465,2023-10-13

Javni blockchainTRX

Odricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.

