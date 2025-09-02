Bitcoin Cash Node (BCH) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 530
24-satna najniža cijena
$ 552
24-satna najviša cijena
$ 530
$ 552
$ 4,355.6201171875
$ 75.0753135706
+0.79%
+0.33%
+0.20%
+0.20%
Bitcoin Cash Node (BCH) cijena u stvarnom vremenu je $ 545. Tijekom protekla 24 sata, BCHtrgovalo je između najniže cijene $ 530 i najviše cijene $ 552, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BCH je $ 4,355.6201171875, dok je najniža cijena svih vremena $ 75.0753135706.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BCH se promijenio za +0.79% u posljednjih sat vremena, +0.33% u posljednjih 24 sata i +0.20% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Bitcoin Cash Node (BCH)
No.16
$ 10.86B
$ 11.18M
$ 11.45B
19.92M
21,000,000
19,919,181.25
94.85%
0.28%
2017-07-24 00:00:00
$ 555.89
BCH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Bitcoin Cash Node je $ 10.86B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 11.18M. Količina u optjecaju BCH je 19.92M, s ukupnom količinom od 19919181.25. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.45B.
Bitcoin Cash Node (BCH) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Bitcoin Cash Node za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +1.793
+0.33%
30 dana
$ +20.6
+3.92%
60 dana
$ +57.2
+11.72%
90 dana
$ +141
+34.90%
Bitcoin Cash Node promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u BCH od $ +1.793 (+0.33%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Bitcoin Cash Node 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +20.6 (+3.92%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Bitcoin Cash Node 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BCH od $ +57.2 (+11.72%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Bitcoin Cash Node 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +141 (+34.90%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Bitcoin Cash Node (BCH)?
Bitcoin ABC is a full node implementation of the Bitcoin Cash protocol, which aims to provide a solid, stable software and help lead Bitcoin Cash protocol development with an open and collaborative process.
Bitcoin Cash Node Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Bitcoin Cash Node (BCH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Bitcoin Cash Node (BCH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Bitcoin Cash Node.
Razumijevanje tokenomike Bitcoin Cash Node (BCH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BCH opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.