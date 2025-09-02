Više o BCH

Bitcoin Cash Node Logotip

Bitcoin Cash Node Cijena(BCH)

1 BCH u USD cijena uživo:

$545
$545$545
+0.33%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Bitcoin Cash Node (BCH)
Bitcoin Cash Node (BCH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 530
$ 530$ 530
24-satna najniža cijena
$ 552
$ 552$ 552
24-satna najviša cijena

$ 530
$ 530$ 530

$ 552
$ 552$ 552

$ 4,355.6201171875
$ 4,355.6201171875$ 4,355.6201171875

$ 75.0753135706
$ 75.0753135706$ 75.0753135706

+0.79%

+0.33%

+0.20%

+0.20%

Bitcoin Cash Node (BCH) cijena u stvarnom vremenu je $ 545. Tijekom protekla 24 sata, BCHtrgovalo je između najniže cijene $ 530 i najviše cijene $ 552, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BCH je $ 4,355.6201171875, dok je najniža cijena svih vremena $ 75.0753135706.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BCH se promijenio za +0.79% u posljednjih sat vremena, +0.33% u posljednjih 24 sata i +0.20% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bitcoin Cash Node (BCH)

No.16

$ 10.86B
$ 10.86B$ 10.86B

$ 11.18M
$ 11.18M$ 11.18M

$ 11.45B
$ 11.45B$ 11.45B

19.92M
19.92M 19.92M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

19,919,181.25
19,919,181.25 19,919,181.25

94.85%

0.28%

2017-07-24 00:00:00

$ 555.89
$ 555.89$ 555.89

BCH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bitcoin Cash Node je $ 10.86B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 11.18M. Količina u optjecaju BCH je 19.92M, s ukupnom količinom od 19919181.25. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.45B.

Bitcoin Cash Node (BCH) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Bitcoin Cash Node za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +1.793+0.33%
30 dana$ +20.6+3.92%
60 dana$ +57.2+11.72%
90 dana$ +141+34.90%
Bitcoin Cash Node promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u BCH od $ +1.793 (+0.33%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Bitcoin Cash Node 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +20.6 (+3.92%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Bitcoin Cash Node 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BCH od $ +57.2 (+11.72%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Bitcoin Cash Node 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +141 (+34.90%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Bitcoin Cash Node (BCH)?

Pogledajte Bitcoin Cash Node stranicu Povijest cijena sada.

Što je Bitcoin Cash Node (BCH)

Bitcoin ABC is a full node implementation of the Bitcoin Cash protocol, which aims to provide a solid, stable software and help lead Bitcoin Cash protocol development with an open and collaborative process.

Bitcoin Cash Node dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Bitcoin Cash Node ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti BCH dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Bitcoin Cash Node na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Bitcoin Cash Node učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Bitcoin Cash Node Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Bitcoin Cash Node (BCH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Bitcoin Cash Node (BCH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Bitcoin Cash Node.

Provjerite Bitcoin Cash Node predviđanje cijene sada!

Bitcoin Cash Node (BCH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Bitcoin Cash Node (BCH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BCH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Bitcoin Cash Node (BCH)

Tražiš kako kupiti Bitcoin Cash Node? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Bitcoin Cash Node na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

BCH u lokalnim valutama

1 Bitcoin Cash Node(BCH) u VND
14,341,675
1 Bitcoin Cash Node(BCH) u AUD
A$828.4
1 Bitcoin Cash Node(BCH) u GBP
397.85
1 Bitcoin Cash Node(BCH) u EUR
463.25
1 Bitcoin Cash Node(BCH) u USD
$545
1 Bitcoin Cash Node(BCH) u MYR
RM2,299.9
1 Bitcoin Cash Node(BCH) u TRY
22,426.75
1 Bitcoin Cash Node(BCH) u JPY
¥80,115
1 Bitcoin Cash Node(BCH) u ARS
ARS$750,688.45
1 Bitcoin Cash Node(BCH) u RUB
43,916.1
1 Bitcoin Cash Node(BCH) u INR
47,970.9
1 Bitcoin Cash Node(BCH) u IDR
Rp8,934,424.8
1 Bitcoin Cash Node(BCH) u KRW
759,048.75
1 Bitcoin Cash Node(BCH) u PHP
31,135.85
1 Bitcoin Cash Node(BCH) u EGP
￡E.26,448.85
1 Bitcoin Cash Node(BCH) u BRL
R$2,959.35
1 Bitcoin Cash Node(BCH) u CAD
C$746.65
1 Bitcoin Cash Node(BCH) u BDT
66,233.85
1 Bitcoin Cash Node(BCH) u NGN
834,607.55
1 Bitcoin Cash Node(BCH) u COP
$2,188,752.7
1 Bitcoin Cash Node(BCH) u ZAR
R.9,592
1 Bitcoin Cash Node(BCH) u UAH
22,546.65
1 Bitcoin Cash Node(BCH) u VES
Bs79,570
1 Bitcoin Cash Node(BCH) u CLP
$528,650
1 Bitcoin Cash Node(BCH) u PKR
Rs154,431.2
1 Bitcoin Cash Node(BCH) u KZT
293,324.45
1 Bitcoin Cash Node(BCH) u THB
฿17,598.05
1 Bitcoin Cash Node(BCH) u TWD
NT$16,693.35
1 Bitcoin Cash Node(BCH) u AED
د.إ2,000.15
1 Bitcoin Cash Node(BCH) u CHF
Fr436
1 Bitcoin Cash Node(BCH) u HKD
HK$4,245.55
1 Bitcoin Cash Node(BCH) u AMD
֏208,331.7
1 Bitcoin Cash Node(BCH) u MAD
.د.م4,894.1
1 Bitcoin Cash Node(BCH) u MXN
$10,164.25
1 Bitcoin Cash Node(BCH) u SAR
ريال2,043.75
1 Bitcoin Cash Node(BCH) u PLN
1,983.8
1 Bitcoin Cash Node(BCH) u RON
лв2,359.85
1 Bitcoin Cash Node(BCH) u SEK
kr5,117.55
1 Bitcoin Cash Node(BCH) u BGN
лв910.15
1 Bitcoin Cash Node(BCH) u HUF
Ft183,932.05
1 Bitcoin Cash Node(BCH) u CZK
11,368.7
1 Bitcoin Cash Node(BCH) u KWD
د.ك166.225
1 Bitcoin Cash Node(BCH) u ILS
1,825.75
1 Bitcoin Cash Node(BCH) u AOA
Kz496,805.65
1 Bitcoin Cash Node(BCH) u BHD
.د.ب204.92
1 Bitcoin Cash Node(BCH) u BMD
$545
1 Bitcoin Cash Node(BCH) u DKK
kr3,471.65
1 Bitcoin Cash Node(BCH) u HNL
L14,257.2
1 Bitcoin Cash Node(BCH) u MUR
24,961
1 Bitcoin Cash Node(BCH) u NAD
$9,570.2
1 Bitcoin Cash Node(BCH) u NOK
kr5,444.55
1 Bitcoin Cash Node(BCH) u NZD
$921.05
1 Bitcoin Cash Node(BCH) u PAB
B/.545
1 Bitcoin Cash Node(BCH) u PGK
K2,305.35
1 Bitcoin Cash Node(BCH) u QAR
ر.ق1,983.8
1 Bitcoin Cash Node(BCH) u RSD
дин.54,538.15

Bitcoin Cash Node Resurs

Za dublje razumijevanje Bitcoin Cash Node, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Bitcoin Cash Node web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Bitcoin Cash Node

Koliko Bitcoin Cash Node (BCH) vrijedi danas?
Cijena BCH uživo u USD je 545 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BCH u USD?
Trenutačna cijena BCH u USD je $ 545. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Bitcoin Cash Node?
Tržišna kapitalizacija za BCH je $ 10.86B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BCH?
Količina u optjecaju za BCH je 19.92M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BCH?
BCH je postigao ATH cijenu od 4,355.6201171875 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BCH?
BCH je vidio ATL cijenu od 75.0753135706 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BCH?
24-satni obujam trgovanja za BCH je $ 11.18M USD.
Hoće li BCH još narasti ove godine?
BCH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BCH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Bitcoin Cash Node (BCH) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

