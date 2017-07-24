Bitcoin Cash Node (BCH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Bitcoin Cash Node (BCH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Bitcoin Cash Node (BCH) Informacije Bitcoin ABC is a full node implementation of the Bitcoin Cash protocol, which aims to provide a solid, stable software and help lead Bitcoin Cash protocol development with an open and collaborative process. Službena web stranica: http://bch.info Bijela knjiga: https://bch.info/bitcoin.pdf Istraživač blokova: https://explorer.bitcoin.com/bch Kupi BCH odmah!

Bitcoin Cash Node (BCH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bitcoin Cash Node (BCH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 11.71B $ 11.71B $ 11.71B Ukupna količina: $ 19.92M $ 19.92M $ 19.92M Količina u optjecaju: $ 19.92M $ 19.92M $ 19.92M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 12.35B $ 12.35B $ 12.35B Povijesni maksimum: $ 1,639.59 $ 1,639.59 $ 1,639.59 Povijesni minimum: $ 75.0753135706 $ 75.0753135706 $ 75.0753135706 Trenutna cijena: $ 587.9 $ 587.9 $ 587.9 Saznajte više o cijeni Bitcoin Cash Node (BCH)

Bitcoin Cash Node (BCH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Bitcoin Cash Node (BCH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BCH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BCH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BCH tokena, istražite BCH cijenu tokena uživo!

Jeste li zainteresirani za dodavanje Bitcoin Cash Node (BCH) u svoj portfelj?

Bitcoin Cash Node (BCH) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BCH pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BCH povijest cijena odmah!

BCH Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BCH? Naša BCH stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BCH predviđanje cijene tokena odmah!

