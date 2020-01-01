BAT (BAT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BAT (BAT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BAT (BAT) Informacije The Basic Attention Token is the new token for the digital advertising industry. It pays publishers for their content and users for their attention, while providing advertisers with more in return for their ads. Službena web stranica: https://basicattentiontoken.org/ Bijela knjiga: https://basicattentiontoken.org/BasicAttentionTokenWhitePaper-4.pdf Istraživač blokova: https://solscan.io/token/EPeUFDgHRxs9xxEPVaL6kfGQvCon7jmAWKVUHuux1Tpz Kupi BAT odmah!

BAT (BAT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BAT (BAT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 226.00M $ 226.00M $ 226.00M Ukupna količina: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Količina u optjecaju: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 226.65M $ 226.65M $ 226.65M Povijesni maksimum: $ 1.9224 $ 1.9224 $ 1.9224 Povijesni minimum: $ 0.06620930135250092 $ 0.06620930135250092 $ 0.06620930135250092 Trenutna cijena: $ 0.1511 $ 0.1511 $ 0.1511 Saznajte više o cijeni BAT (BAT)

BAT (BAT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BAT (BAT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BAT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BAT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BAT tokena, istražite BAT cijenu tokena uživo!

