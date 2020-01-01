BLEND (BLEND) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BLEND (BLEND), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BLEND (BLEND) Informacije Blend is a decentralized, non-custodial lending protocol for Bitcoin, it has been launched on Educhain, Arbitrum and Base. Blend enables users to participate either as suppliers or borrowers. Suppliers contribute liquidity to earn passive income, while borrowers can take out loans in either overcollateralised (long-term) or undercollateralised (short-term for one block) manners. Službena web stranica: https://www.blend.fan/ Bijela knjiga: https://blend3.gitbook.io/blend-lending-protocol-for-bitcoin Istraživač blokova: https://educhain.blockscout.com/token/0x526E8a66E357FFeaEeEc6d7Be1E5eA44a788dd1d Kupi BLEND odmah!

BLEND (BLEND) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BLEND (BLEND), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 736.47K $ 736.47K $ 736.47K Povijesni maksimum: $ 0.095 $ 0.095 $ 0.095 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.0003507 $ 0.0003507 $ 0.0003507 Saznajte više o cijeni BLEND (BLEND)

BLEND (BLEND) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BLEND (BLEND) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BLEND tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BLEND tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BLEND tokena, istražite BLEND cijenu tokena uživo!

