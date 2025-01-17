OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Tokenomika

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u OFFICIAL TRUMP (TRUMP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Informacije

the official Trump memecoin

Službena web stranica:
https://gettrumpmemes.com/
Istraživač blokova:
https://solscan.io/token/6p6xgHyF7AeE6TZkSmFsko444wqoP15icUSqi2jfGiPN

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za OFFICIAL TRUMP (TRUMP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 1.67B
$ 1.67B$ 1.67B
Ukupna količina:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
Količina u optjecaju:
$ 200.00M
$ 200.00M$ 200.00M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 8.33B
$ 8.33B$ 8.33B
Povijesni maksimum:
$ 78
$ 78$ 78
Povijesni minimum:
$ 1.208445100143142
$ 1.208445100143142$ 1.208445100143142
Trenutna cijena:
$ 8.327
$ 8.327$ 8.327

Detaljna struktura tokena OFFICIAL TRUMP(TRUMP)

Detaljnije istražite kako se TRUMP tokeni izdaju, dodjeljuju i otključavaju. Ovaj odjeljak ističe ključne aspekte ekonomske strukture tokena: korisnost, poticaje i stjecanje prava.

Overview

The Official Trump (TRUMP) token is a Solana-based meme coin launched by President-elect Donald Trump. It is designed primarily as a digital collectible and community engagement tool, not as an investment contract or security. The total supply is 1 billion TRUMP, with a structured allocation and vesting schedule spanning three years.

Issuance Mechanism

  • Total Supply: 1,000,000,000 TRUMP
  • Initial Circulating Supply: 200,000,000 TRUMP at launch
  • Full Unlock: Over three years, with allocations released on specific vesting schedules

Allocation Mechanism

Allocation Category% of TotalVesting/Unlocking Details
Liquidity10%100% released at Token Generation Event (TGE)
Public Distribution10%100% released at TGE
Creators & CIC Digital, 136%3-month cliff, 10% unlock at cliff, remainder vests linearly over 24 months
Creators & CIC Digital, 218%6-month cliff, 25% unlock at cliff, remainder vests linearly over 24 months
Creators & CIC Digital, 318%12-month cliff, 25% unlock at cliff, remainder vests linearly over 24 months
Creators & CIC Digital, 44%3-month cliff, 10% unlock at cliff, remainder vests linearly over 24 months
Creators & CIC Digital, 52%6-month cliff, 25% unlock at cliff, remainder vests linearly over 24 months
Creators & CIC Digital, 62%12-month cliff, 25% unlock at cliff, remainder vests linearly over 24 months

Usage and Incentive Mechanism

  • Primary Use: Digital collectible and meme token, intended for community engagement and as an expression of support for the Trump brand and associated artwork.
  • Trading: Freely tradeable on Solana DEXs and major centralized exchanges.
  • Community Incentives:
    • Special events for holders (e.g., dinner with President Trump for top holders).
    • Rewards program where users accumulate points by connecting wallets.
    • Airdrops for purchasers of official Trump products (e.g., sneakers, watches, cards).
    • Staking events where users can earn TRUMP as a reward for staking SOL or ETH.
  • No Governance or Utility: The token is not designed for protocol governance or as a utility token within a broader DeFi ecosystem.

Locking and Unlocking Mechanism

  • Vesting Schedules: Most allocations to creators and affiliated entities are subject to cliffs (3, 6, or 12 months) followed by linear daily unlocks over 24 months.
  • Immediate Unlocks: Liquidity and public distribution allocations are fully unlocked at launch.
  • Unlocking Timeline: All vesting schedules begin at the TGE (January 17, 2025) and conclude by January 16, 2028.

Unlocking Table

Allocation CategoryStart DateEnd DateCliffInitial UnlockLinear Vesting PeriodTotal Allocation (%)
Liquidity2025-01-172025-01-17None100%None10
Public Distribution2025-01-172025-01-17None100%None10
Creators & CIC Digital, 12025-01-172028-01-163 months10%24 months36
Creators & CIC Digital, 22025-01-172028-01-166 months25%24 months18
Creators & CIC Digital, 32025-01-172028-01-1612 months25%24 months18
Creators & CIC Digital, 42025-01-172028-01-163 months10%24 months4
Creators & CIC Digital, 52025-01-172028-01-166 months25%24 months2
Creators & CIC Digital, 62025-01-172028-01-1612 months25%24 months2

Additional Notes

  • Ownership and Revenue: CIC Digital LLC and Fight Fight Fight LLC collectively own 80% of the Trump Cards, subject to the above unlocking schedule. They also receive trading revenue from Trump Meme Cards.
  • Not an Investment: The project explicitly states that TRUMP is not an investment contract or security.
  • Community Focus: The token is positioned as a cultural and community asset, with ongoing engagement and reward programs for holders.

Summary Table

MechanismDetails
Issuance1B total supply, 200M at launch, full unlock over 3 years
AllocationSee detailed table above
Usage/IncentivesCollectible, trading, community events, rewards, airdrops, staking rewards
LockingCliffs (3/6/12 months) + 24-month linear vesting for most allocations
Unlocking TimeJan 17, 2025 (TGE) to Jan 16, 2028 (full unlock)

For further details, see the official tokenomics page and event announcements.

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike OFFICIAL TRUMP (TRUMP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj TRUMP tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja TRUMP tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku TRUMP tokena, istražite TRUMP cijenu tokena uživo!

Kako kupiti TRUMP

Jeste li zainteresirani za dodavanje OFFICIAL TRUMP (TRUMP) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje TRUMP, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena TRUMP pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

TRUMP Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide TRUMP? Naša TRUMP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.