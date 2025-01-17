OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u OFFICIAL TRUMP (TRUMP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Informacije the official Trump memecoin Službena web stranica: https://gettrumpmemes.com/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/6p6xgHyF7AeE6TZkSmFsko444wqoP15icUSqi2jfGiPN Kupi TRUMP odmah!

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za OFFICIAL TRUMP (TRUMP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.67B $ 1.67B $ 1.67B Ukupna količina: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Količina u optjecaju: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.33B $ 8.33B $ 8.33B Povijesni maksimum: $ 78 $ 78 $ 78 Povijesni minimum: $ 1.208445100143142 $ 1.208445100143142 $ 1.208445100143142 Trenutna cijena: $ 8.327 $ 8.327 $ 8.327 Saznajte više o cijeni OFFICIAL TRUMP (TRUMP)

Detaljna struktura tokena OFFICIAL TRUMP(TRUMP) Detaljnije istražite kako se TRUMP tokeni izdaju, dodjeljuju i otključavaju. Ovaj odjeljak ističe ključne aspekte ekonomske strukture tokena: korisnost, poticaje i stjecanje prava. Overview The Official Trump (TRUMP) token is a Solana-based meme coin launched by President-elect Donald Trump. It is designed primarily as a digital collectible and community engagement tool, not as an investment contract or security. The total supply is 1 billion TRUMP, with a structured allocation and vesting schedule spanning three years. Issuance Mechanism Total Supply: 1,000,000,000 TRUMP

1,000,000,000 TRUMP Initial Circulating Supply: 200,000,000 TRUMP at launch

200,000,000 TRUMP at launch Full Unlock: Over three years, with allocations released on specific vesting schedules Allocation Mechanism Allocation Category % of Total Vesting/Unlocking Details Liquidity 10% 100% released at Token Generation Event (TGE) Public Distribution 10% 100% released at TGE Creators & CIC Digital, 1 36% 3-month cliff, 10% unlock at cliff, remainder vests linearly over 24 months Creators & CIC Digital, 2 18% 6-month cliff, 25% unlock at cliff, remainder vests linearly over 24 months Creators & CIC Digital, 3 18% 12-month cliff, 25% unlock at cliff, remainder vests linearly over 24 months Creators & CIC Digital, 4 4% 3-month cliff, 10% unlock at cliff, remainder vests linearly over 24 months Creators & CIC Digital, 5 2% 6-month cliff, 25% unlock at cliff, remainder vests linearly over 24 months Creators & CIC Digital, 6 2% 12-month cliff, 25% unlock at cliff, remainder vests linearly over 24 months Usage and Incentive Mechanism Primary Use: Digital collectible and meme token, intended for community engagement and as an expression of support for the Trump brand and associated artwork.

Digital collectible and meme token, intended for community engagement and as an expression of support for the Trump brand and associated artwork. Trading: Freely tradeable on Solana DEXs and major centralized exchanges.

Freely tradeable on Solana DEXs and major centralized exchanges. Community Incentives: Special events for holders (e.g., dinner with President Trump for top holders). Rewards program where users accumulate points by connecting wallets. Airdrops for purchasers of official Trump products (e.g., sneakers, watches, cards). Staking events where users can earn TRUMP as a reward for staking SOL or ETH.

No Governance or Utility: The token is not designed for protocol governance or as a utility token within a broader DeFi ecosystem. Locking and Unlocking Mechanism Vesting Schedules: Most allocations to creators and affiliated entities are subject to cliffs (3, 6, or 12 months) followed by linear daily unlocks over 24 months.

Most allocations to creators and affiliated entities are subject to cliffs (3, 6, or 12 months) followed by linear daily unlocks over 24 months. Immediate Unlocks: Liquidity and public distribution allocations are fully unlocked at launch.

Liquidity and public distribution allocations are fully unlocked at launch. Unlocking Timeline: All vesting schedules begin at the TGE (January 17, 2025) and conclude by January 16, 2028. Unlocking Table Allocation Category Start Date End Date Cliff Initial Unlock Linear Vesting Period Total Allocation (%) Liquidity 2025-01-17 2025-01-17 None 100% None 10 Public Distribution 2025-01-17 2025-01-17 None 100% None 10 Creators & CIC Digital, 1 2025-01-17 2028-01-16 3 months 10% 24 months 36 Creators & CIC Digital, 2 2025-01-17 2028-01-16 6 months 25% 24 months 18 Creators & CIC Digital, 3 2025-01-17 2028-01-16 12 months 25% 24 months 18 Creators & CIC Digital, 4 2025-01-17 2028-01-16 3 months 10% 24 months 4 Creators & CIC Digital, 5 2025-01-17 2028-01-16 6 months 25% 24 months 2 Creators & CIC Digital, 6 2025-01-17 2028-01-16 12 months 25% 24 months 2 Additional Notes Ownership and Revenue: CIC Digital LLC and Fight Fight Fight LLC collectively own 80% of the Trump Cards, subject to the above unlocking schedule. They also receive trading revenue from Trump Meme Cards.

CIC Digital LLC and Fight Fight Fight LLC collectively own 80% of the Trump Cards, subject to the above unlocking schedule. They also receive trading revenue from Trump Meme Cards. Not an Investment: The project explicitly states that TRUMP is not an investment contract or security.

The project explicitly states that TRUMP is not an investment contract or security. Community Focus: The token is positioned as a cultural and community asset, with ongoing engagement and reward programs for holders. Summary Table Mechanism Details Issuance 1B total supply, 200M at launch, full unlock over 3 years Allocation See detailed table above Usage/Incentives Collectible, trading, community events, rewards, airdrops, staking rewards Locking Cliffs (3/6/12 months) + 24-month linear vesting for most allocations Unlocking Time Jan 17, 2025 (TGE) to Jan 16, 2028 (full unlock) For further details, see the official tokenomics page and event announcements.

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike OFFICIAL TRUMP (TRUMP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TRUMP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TRUMP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TRUMP tokena, istražite TRUMP cijenu tokena uživo!

Kako kupiti TRUMP Jeste li zainteresirani za dodavanje OFFICIAL TRUMP (TRUMP) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje TRUMP, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati TRUMP na MEXC-u odmah!

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Povijest cijena Analiza povijesti cijena TRUMP pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite TRUMP povijest cijena odmah!

TRUMP Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TRUMP? Naša TRUMP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte TRUMP predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!