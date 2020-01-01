ApeCoin (APE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ApeCoin (APE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ApeCoin (APE) Informacije APE is an ERC-20 token released by the ApeCoin DAO that serves as the governance and utility token for the APE ecosystem. Token holders can submit and vote on proposals for the DAO's Ecosystem Fund allocations, governance rules, projects, partnerships, and beyond. Službena web stranica: http://apecoin.com/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x4d224452801aced8b2f0aebe155379bb5d594381

ApeCoin (APE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ApeCoin (APE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 426.98M $ 426.98M $ 426.98M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 752.65M $ 752.65M $ 752.65M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 567.30M $ 567.30M $ 567.30M Povijesni maksimum: $ 50 $ 50 $ 50 Povijesni minimum: $ 0.3544842084576708 $ 0.3544842084576708 $ 0.3544842084576708 Trenutna cijena: $ 0.5673 $ 0.5673 $ 0.5673 Saznajte više o cijeni ApeCoin (APE)

ApeCoin (APE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ApeCoin (APE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj APE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja APE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku APE tokena, istražite APE cijenu tokena uživo!

