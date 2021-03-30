Axie Infinity (AXS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Axie Infinity (AXS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Axie Infinity (AXS) Informacije Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives. Službena web stranica: https://axieinfinity.com/ Bijela knjiga: https://whitepaper.axieinfinity.com/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/HysWcbHiYY9888pHbaqhwLYZQeZrcQMXKQWRqS7zcPK5 Kupi AXS odmah!

Axie Infinity (AXS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Axie Infinity (AXS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 391.90M $ 391.90M $ 391.90M Ukupna količina: $ 270.00M $ 270.00M $ 270.00M Količina u optjecaju: $ 166.69M $ 166.69M $ 166.69M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 634.77M $ 634.77M $ 634.77M Povijesni maksimum: $ 165.523 $ 165.523 $ 165.523 Povijesni minimum: $ 0.12343134 $ 0.12343134 $ 0.12343134 Trenutna cijena: $ 2.351 $ 2.351 $ 2.351 Saznajte više o cijeni Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity (AXS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Axie Infinity (AXS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AXS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AXS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AXS tokena, istražite AXS cijenu tokena uživo!

