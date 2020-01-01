Calcify Tech (CALCIFY) Tokenomika

Calcify Tech (CALCIFY) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Calcify Tech (CALCIFY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Calcify Tech (CALCIFY) Informacije

Calcify Tech is a decentralized compute marketplace designed for AI developers, Web3 projects, and enterprises seeking scalable, trustless, and on-demand access to GPU, CPU, and memory resources.

Službena web stranica:
https://calcifytech.cc/
Bijela knjiga:
https://calcifytech.cc/whitepaper.html
Istraživač blokova:
http://basescan.org/token/0x019029665a6e73ef98e1970f8a5434b3de38d41c

Calcify Tech (CALCIFY) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Calcify Tech (CALCIFY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
--
----
Ukupna količina:
$ 2.10B
$ 2.10B$ 2.10B
Količina u optjecaju:
--
----
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 69.87M
$ 69.87M$ 69.87M
Povijesni maksimum:
$ 1.28514
$ 1.28514$ 1.28514
Povijesni minimum:
--
----
Trenutna cijena:
$ 0.03327
$ 0.03327$ 0.03327

Calcify Tech (CALCIFY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Calcify Tech (CALCIFY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj CALCIFY tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja CALCIFY tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku CALCIFY tokena, istražite CALCIFY cijenu tokena uživo!

Kako kupiti CALCIFY

Jeste li zainteresirani za dodavanje Calcify Tech (CALCIFY) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje CALCIFY, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Calcify Tech (CALCIFY) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena CALCIFY pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

CALCIFY Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide CALCIFY? Naša CALCIFY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.