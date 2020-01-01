Calcify Tech (CALCIFY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Calcify Tech (CALCIFY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Calcify Tech (CALCIFY) Informacije Calcify Tech is a decentralized compute marketplace designed for AI developers, Web3 projects, and enterprises seeking scalable, trustless, and on-demand access to GPU, CPU, and memory resources. Službena web stranica: https://calcifytech.cc/ Bijela knjiga: https://calcifytech.cc/whitepaper.html Istraživač blokova: http://basescan.org/token/0x019029665a6e73ef98e1970f8a5434b3de38d41c Kupi CALCIFY odmah!

Calcify Tech (CALCIFY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Calcify Tech (CALCIFY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 69.87M $ 69.87M $ 69.87M Povijesni maksimum: $ 1.28514 $ 1.28514 $ 1.28514 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.03327 $ 0.03327 $ 0.03327 Saznajte više o cijeni Calcify Tech (CALCIFY)

Calcify Tech (CALCIFY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Calcify Tech (CALCIFY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CALCIFY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CALCIFY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CALCIFY tokena, istražite CALCIFY cijenu tokena uživo!

