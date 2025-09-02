Što je Based Labs (BASEDAI)

BasedAI is a unique Layer-1 network for organizing decentralized computational resources around LLM models. BasedAI is also fully EVM compatible, empowering developers to deploy novel decentralized applications that blend smart contract capabilities with LLM models. BasedAI also utilizes advanced cryptographic techniques to enable developers to deploy high performance privacy-preserving zk-LLMs.

Based Labs (BASEDAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Based Labs (BASEDAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BASEDAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Based Labs Resurs

Za dublje razumijevanje Based Labs, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Based Labs Koliko Based Labs (BASEDAI) vrijedi danas? Cijena BASEDAI uživo u USD je 0.2687 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena BASEDAI u USD? $ 0.2687 . Provjerite Trenutačna cijena BASEDAI u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Based Labs? Tržišna kapitalizacija za BASEDAI je $ 9.30M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za BASEDAI? Količina u optjecaju za BASEDAI je 34.60M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BASEDAI? BASEDAI je postigao ATH cijenu od 10.751129650865769 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BASEDAI? BASEDAI je vidio ATL cijenu od 0.24456926465930381 USD . Koliki je obujam trgovanja za BASEDAI? 24-satni obujam trgovanja za BASEDAI je $ 24.06K USD . Hoće li BASEDAI još narasti ove godine? BASEDAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BASEDAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Based Labs (BASEDAI) Važna ažuriranja industrije

