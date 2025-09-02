Više o BASEDAI

BASEDAI Informacije o cijeni

BASEDAI Bijela knjiga

BASEDAI Službena web stranica

BASEDAI Tokenomija

BASEDAI Prognoza cijena

BASEDAI Povijest

Vodič za kupnju BASEDAI

Konverter BASEDAI u fiducijarnu valutu

BASEDAI Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Based Labs Logotip

Based Labs Cijena(BASEDAI)

1 BASEDAI u USD cijena uživo:

$0.2687
$0.2687$0.2687
-9.22%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Based Labs (BASEDAI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:26:12 (UTC+8)

Based Labs (BASEDAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.2675
$ 0.2675$ 0.2675
24-satna najniža cijena
$ 0.3141
$ 0.3141$ 0.3141
24-satna najviša cijena

$ 0.2675
$ 0.2675$ 0.2675

$ 0.3141
$ 0.3141$ 0.3141

$ 10.751129650865769
$ 10.751129650865769$ 10.751129650865769

$ 0.24456926465930381
$ 0.24456926465930381$ 0.24456926465930381

-0.04%

-9.22%

-13.36%

-13.36%

Based Labs (BASEDAI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.2687. Tijekom protekla 24 sata, BASEDAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.2675 i najviše cijene $ 0.3141, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BASEDAI je $ 10.751129650865769, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.24456926465930381.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BASEDAI se promijenio za -0.04% u posljednjih sat vremena, -9.22% u posljednjih 24 sata i -13.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Based Labs (BASEDAI)

No.1133

$ 9.30M
$ 9.30M$ 9.30M

$ 24.06K
$ 24.06K$ 24.06K

$ 9.58M
$ 9.58M$ 9.58M

34.60M
34.60M 34.60M

35,669,420
35,669,420 35,669,420

35,669,420
35,669,420 35,669,420

97.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Based Labs je $ 9.30M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 24.06K. Količina u optjecaju BASEDAI je 34.60M, s ukupnom količinom od 35669420. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.58M.

Based Labs (BASEDAI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Based Labs za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.02729-9.22%
30 dana$ -0.0129-4.59%
60 dana$ -0.0332-11.00%
90 dana$ -0.1113-29.29%
Based Labs promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u BASEDAI od $ -0.02729 (-9.22%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Based Labs 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0129 (-4.59%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Based Labs 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BASEDAI od $ -0.0332 (-11.00%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Based Labs 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.1113 (-29.29%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Based Labs (BASEDAI)?

Pogledajte Based Labs stranicu Povijest cijena sada.

Što je Based Labs (BASEDAI)

BasedAI is a unique Layer-1 network for organizing decentralized computational resources around LLM models. BasedAI is also fully EVM compatible, empowering developers to deploy novel decentralized applications that blend smart contract capabilities with LLM models. BasedAI also utilizes advanced cryptographic techniques to enable developers to deploy high performance privacy-preserving zk-LLMs.

Based Labs dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Based Labs ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti BASEDAI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Based Labs na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Based Labs učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Based Labs Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Based Labs (BASEDAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Based Labs (BASEDAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Based Labs.

Provjerite Based Labs predviđanje cijene sada!

Based Labs (BASEDAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Based Labs (BASEDAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BASEDAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Based Labs (BASEDAI)

Tražiš kako kupiti Based Labs? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Based Labs na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

BASEDAI u lokalnim valutama

1 Based Labs(BASEDAI) u VND
7,070.8405
1 Based Labs(BASEDAI) u AUD
A$0.408424
1 Based Labs(BASEDAI) u GBP
0.196151
1 Based Labs(BASEDAI) u EUR
0.228395
1 Based Labs(BASEDAI) u USD
$0.2687
1 Based Labs(BASEDAI) u MYR
RM1.133914
1 Based Labs(BASEDAI) u TRY
11.057005
1 Based Labs(BASEDAI) u JPY
¥39.4989
1 Based Labs(BASEDAI) u ARS
ARS$370.110067
1 Based Labs(BASEDAI) u RUB
21.651846
1 Based Labs(BASEDAI) u INR
23.650974
1 Based Labs(BASEDAI) u IDR
Rp4,404.917328
1 Based Labs(BASEDAI) u KRW
374.231925
1 Based Labs(BASEDAI) u PHP
15.350831
1 Based Labs(BASEDAI) u EGP
￡E.13.040011
1 Based Labs(BASEDAI) u BRL
R$1.459041
1 Based Labs(BASEDAI) u CAD
C$0.368119
1 Based Labs(BASEDAI) u BDT
32.655111
1 Based Labs(BASEDAI) u NGN
411.484493
1 Based Labs(BASEDAI) u COP
$1,079.115322
1 Based Labs(BASEDAI) u ZAR
R.4.72912
1 Based Labs(BASEDAI) u UAH
11.116119
1 Based Labs(BASEDAI) u VES
Bs39.2302
1 Based Labs(BASEDAI) u CLP
$260.639
1 Based Labs(BASEDAI) u PKR
Rs76.138832
1 Based Labs(BASEDAI) u KZT
144.617027
1 Based Labs(BASEDAI) u THB
฿8.676323
1 Based Labs(BASEDAI) u TWD
NT$8.230281
1 Based Labs(BASEDAI) u AED
د.إ0.986129
1 Based Labs(BASEDAI) u CHF
Fr0.21496
1 Based Labs(BASEDAI) u HKD
HK$2.093173
1 Based Labs(BASEDAI) u AMD
֏102.713262
1 Based Labs(BASEDAI) u MAD
.د.م2.412926
1 Based Labs(BASEDAI) u MXN
$5.011255
1 Based Labs(BASEDAI) u SAR
ريال1.007625
1 Based Labs(BASEDAI) u PLN
0.978068
1 Based Labs(BASEDAI) u RON
лв1.163471
1 Based Labs(BASEDAI) u SEK
kr2.523093
1 Based Labs(BASEDAI) u BGN
лв0.448729
1 Based Labs(BASEDAI) u HUF
Ft90.683563
1 Based Labs(BASEDAI) u CZK
5.605082
1 Based Labs(BASEDAI) u KWD
د.ك0.0819535
1 Based Labs(BASEDAI) u ILS
0.900145
1 Based Labs(BASEDAI) u AOA
Kz244.938859
1 Based Labs(BASEDAI) u BHD
.د.ب0.1010312
1 Based Labs(BASEDAI) u BMD
$0.2687
1 Based Labs(BASEDAI) u DKK
kr1.711619
1 Based Labs(BASEDAI) u HNL
L7.029192
1 Based Labs(BASEDAI) u MUR
12.30646
1 Based Labs(BASEDAI) u NAD
$4.718372
1 Based Labs(BASEDAI) u NOK
kr2.684313
1 Based Labs(BASEDAI) u NZD
$0.454103
1 Based Labs(BASEDAI) u PAB
B/.0.2687
1 Based Labs(BASEDAI) u PGK
K1.136601
1 Based Labs(BASEDAI) u QAR
ر.ق0.978068
1 Based Labs(BASEDAI) u RSD
дин.26.888809

Based Labs Resurs

Za dublje razumijevanje Based Labs, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Based Labs web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Based Labs

Koliko Based Labs (BASEDAI) vrijedi danas?
Cijena BASEDAI uživo u USD je 0.2687 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BASEDAI u USD?
Trenutačna cijena BASEDAI u USD je $ 0.2687. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Based Labs?
Tržišna kapitalizacija za BASEDAI je $ 9.30M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BASEDAI?
Količina u optjecaju za BASEDAI je 34.60M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BASEDAI?
BASEDAI je postigao ATH cijenu od 10.751129650865769 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BASEDAI?
BASEDAI je vidio ATL cijenu od 0.24456926465930381 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BASEDAI?
24-satni obujam trgovanja za BASEDAI je $ 24.06K USD.
Hoće li BASEDAI još narasti ove godine?
BASEDAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BASEDAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:26:12 (UTC+8)

Based Labs (BASEDAI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

BASEDAI u USD kalkulator

Iznos

BASEDAI
BASEDAI
USD
USD

1 BASEDAI = 0.2687 USD

Trgujte BASEDAI

BASEDAIUSDT
$0.2687
$0.2687$0.2687
-9.22%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine