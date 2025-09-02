Based Labs (BASEDAI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.2687. Tijekom protekla 24 sata, BASEDAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.2675 i najviše cijene $ 0.3141, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BASEDAI je $ 10.751129650865769, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.24456926465930381.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BASEDAI se promijenio za -0.04% u posljednjih sat vremena, -9.22% u posljednjih 24 sata i -13.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Based Labs (BASEDAI)
$ 9.30M
$ 24.06K
$ 9.58M
34.60M
35,669,420
35,669,420
97.00%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Based Labs je $ 9.30M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 24.06K. Količina u optjecaju BASEDAI je 34.60M, s ukupnom količinom od 35669420. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.58M.
Based Labs (BASEDAI) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Based Labs za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.02729
-9.22%
30 dana
$ -0.0129
-4.59%
60 dana
$ -0.0332
-11.00%
90 dana
$ -0.1113
-29.29%
Based Labs promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u BASEDAI od $ -0.02729 (-9.22%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Based Labs 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0129 (-4.59%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Based Labs 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BASEDAI od $ -0.0332 (-11.00%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Based Labs 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.1113 (-29.29%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Based Labs (BASEDAI)?
BasedAI is a unique Layer-1 network for organizing decentralized computational resources around LLM models. BasedAI is also fully EVM compatible, empowering developers to deploy novel decentralized applications that blend smart contract capabilities with LLM models. BasedAI also utilizes advanced cryptographic techniques to enable developers to deploy high performance privacy-preserving zk-LLMs.
Based Labs Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Based Labs (BASEDAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Based Labs (BASEDAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Based Labs.
Razumijevanje tokenomike Based Labs (BASEDAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BASEDAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!
