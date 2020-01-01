Based Labs (BASEDAI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Based Labs (BASEDAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Based Labs (BASEDAI) Informacije BasedAI is a unique Layer-1 network for organizing decentralized computational resources around LLM models. BasedAI is also fully EVM compatible, empowering developers to deploy novel decentralized applications that blend smart contract capabilities with LLM models. BasedAI also utilizes advanced cryptographic techniques to enable developers to deploy high performance privacy-preserving zk-LLMs. Službena web stranica: getbased.ai Bijela knjiga: https://arxiv.org/pdf/2403.01008.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x44971abf0251958492fee97da3e5c5ada88b9185 Kupi BASEDAI odmah!

Based Labs (BASEDAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Based Labs (BASEDAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 10.24M $ 10.24M $ 10.24M Ukupna količina: $ 35.67M $ 35.67M $ 35.67M Količina u optjecaju: $ 34.60M $ 34.60M $ 34.60M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 10.56M $ 10.56M $ 10.56M Povijesni maksimum: $ 9.58 $ 9.58 $ 9.58 Povijesni minimum: $ 0.24456926465930381 $ 0.24456926465930381 $ 0.24456926465930381 Trenutna cijena: $ 0.296 $ 0.296 $ 0.296 Saznajte više o cijeni Based Labs (BASEDAI)

Based Labs (BASEDAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Based Labs (BASEDAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BASEDAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BASEDAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BASEDAI tokena, istražite BASEDAI cijenu tokena uživo!

Kako kupiti BASEDAI Jeste li zainteresirani za dodavanje Based Labs (BASEDAI) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje BASEDAI, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati BASEDAI na MEXC-u odmah!

Based Labs (BASEDAI) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BASEDAI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BASEDAI povijest cijena odmah!

BASEDAI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BASEDAI? Naša BASEDAI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BASEDAI predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!