Avantis Cijena danas

Trenutačna cijena Avantis (AVNT) danas je $ 0.4266, s promjenom od 2.27% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AVNT u USD je $ 0.4266 po AVNT.

Avantis trenutačno je na #266 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 110.15M, s količinom u optjecaju od 258.21M AVNT. Tijekom posljednja 24 sata, AVNT trgovao je između $ 0.4074 (niska) i $ 0.4372 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 2.662191408541985, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.17956381875221758.

U kratkoročnim performansama, AVNT se kretao -0.47% u posljednjem satu i -15.08% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 684.13K.

Informacije o tržištu Avantis (AVNT)

Poredak No.266 Tržišna kapitalizacija $ 110.15M$ 110.15M $ 110.15M Obujam (24 sata) $ 684.13K$ 684.13K $ 684.13K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 426.60M$ 426.60M $ 426.60M Količina u optjecaju 258.21M 258.21M 258.21M Maksimalna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Stopa optjecaja 25.82% Tržišni udio 0.01% Javni blockchain BASE

