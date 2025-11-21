Avantis (AVNT) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Avantis (AVNT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 06:11:19 (UTC+8)
USD

Avantis (AVNT) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Avantis (AVNT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 104.06M
Ukupna količina:
$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 258.21M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 403.00M
Povijesni maksimum:
$ 2.75
Povijesni minimum:
$ 0.17956381875221758
Trenutna cijena:
$ 0.403
Avantis (AVNT) Informacije

Avantis is a decentralized perpetuals exchange designed for high-leverage trading across crypto and real-world assets (RWAs), including FX, commodities, indices, and soon, equities. Backed by Pantera and Coinbase, Avantis is the largest DEX on Base by volumes, and brings institutional-grade products to DeFi, letting users trade with up to 500x leverage in a transparent, permissionless environment.

Službena web stranica:
https://www.avantisfi.com/
Bijela knjiga:
https://docs.avantisfi.com/
Istraživač blokova:
https://basescan.org/token/0x696F9436B67233384889472Cd7cD58A6fB5DF4f1

Avantis (AVNT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Avantis (AVNT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj AVNT tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja AVNT tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku AVNT tokena, istražite AVNT cijenu tokena uživo!

