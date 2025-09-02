Više o AVAX

Avalanche Logotip

Avalanche Cijena(AVAX)

$23.09
-2.40%1D
Grafikon aktualnih cijena Avalanche (AVAX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:03:51 (UTC+8)

Avalanche (AVAX) Informacije o cijeni (USD)

$ 22.85
24-satna najniža cijena
$ 24.33
24-satna najviša cijena

-1.87%

-2.40%

-0.18%

-0.18%

Avalanche (AVAX) cijena u stvarnom vremenu je $ 23.13. Tijekom protekla 24 sata, AVAXtrgovalo je između najniže cijene $ 22.85 i najviše cijene $ 24.33, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AVAX je $ 146.21786401299232, dok je najniža cijena svih vremena $ 2.7888219.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AVAX se promijenio za -1.87% u posljednjih sat vremena, -2.40% u posljednjih 24 sata i -0.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Avalanche (AVAX)

No.17

$ 9.77B
$ 31.70M
$ 16.56B
422.28M
715,748,719
457,277,985.48916084
58.99%

0.26%

AVAX_XCHAIN

Trenutačna tržišna kapitalizacija Avalanche je $ 9.77B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 31.70M. Količina u optjecaju AVAX je 422.28M, s ukupnom količinom od 457277985.48916084. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.56B.

Avalanche (AVAX) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Avalanche za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.5678-2.40%
30 dana$ +2.16+10.30%
60 dana$ +4.59+24.75%
90 dana$ +1.98+9.36%
Avalanche promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u AVAX od $ -0.5678 (-2.40%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Avalanche 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +2.16 (+10.30%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Avalanche 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AVAX od $ +4.59 (+24.75%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Avalanche 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +1.98 (+9.36%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Što je Avalanche (AVAX)

Avalanche is the fastest smart contracts platform in the blockchain industry, as measured by time-to-finality, and has the most validators securing its activity of any proof-of-stake protocol. Avalanche is blazingly fast, low cost, and green. Any smart contract-enabled application can outperform its competition on Avalanche.

Avalanche dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskuseni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Avalanche ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Avalanche Predviđanje cijene (USD)

AVAX u lokalnim valutama

1 Avalanche(AVAX) u VND
608,665.95
1 Avalanche(AVAX) u AUD
A$35.1576
1 Avalanche(AVAX) u GBP
16.8849
1 Avalanche(AVAX) u EUR
19.6605
1 Avalanche(AVAX) u USD
$23.13
1 Avalanche(AVAX) u MYR
RM97.6086
1 Avalanche(AVAX) u TRY
951.3369
1 Avalanche(AVAX) u JPY
¥3,400.11
1 Avalanche(AVAX) u ARS
ARS$31,859.4933
1 Avalanche(AVAX) u RUB
1,863.3528
1 Avalanche(AVAX) u INR
2,035.2087
1 Avalanche(AVAX) u IDR
Rp379,180.2672
1 Avalanche(AVAX) u KRW
32,214.3075
1 Avalanche(AVAX) u PHP
1,320.2604
1 Avalanche(AVAX) u EGP
￡E.1,122.4989
1 Avalanche(AVAX) u BRL
R$125.5959
1 Avalanche(AVAX) u CAD
C$31.6881
1 Avalanche(AVAX) u BDT
2,810.9889
1 Avalanche(AVAX) u NGN
35,421.0507
1 Avalanche(AVAX) u COP
$92,891.4678
1 Avalanche(AVAX) u ZAR
R.407.3193
1 Avalanche(AVAX) u UAH
956.8881
1 Avalanche(AVAX) u VES
Bs3,376.98
1 Avalanche(AVAX) u CLP
$22,366.71
1 Avalanche(AVAX) u PKR
Rs6,554.1168
1 Avalanche(AVAX) u KZT
12,448.7973
1 Avalanche(AVAX) u THB
฿747.3303
1 Avalanche(AVAX) u TWD
NT$708.2406
1 Avalanche(AVAX) u AED
د.إ84.8871
1 Avalanche(AVAX) u CHF
Fr18.504
1 Avalanche(AVAX) u HKD
HK$180.1827
1 Avalanche(AVAX) u AMD
֏8,831.4966
1 Avalanche(AVAX) u MAD
.د.م207.7074
1 Avalanche(AVAX) u MXN
$431.1432
1 Avalanche(AVAX) u SAR
ريال86.7375
1 Avalanche(AVAX) u PLN
83.9619
1 Avalanche(AVAX) u RON
лв100.1529
1 Avalanche(AVAX) u SEK
kr217.1907
1 Avalanche(AVAX) u BGN
лв38.3958
1 Avalanche(AVAX) u HUF
Ft7,806.1437
1 Avalanche(AVAX) u CZK
482.2605
1 Avalanche(AVAX) u KWD
د.ك7.05465
1 Avalanche(AVAX) u ILS
77.4855
1 Avalanche(AVAX) u AOA
Kz21,084.6141
1 Avalanche(AVAX) u BHD
.د.ب8.69688
1 Avalanche(AVAX) u BMD
$23.13
1 Avalanche(AVAX) u DKK
kr147.3381
1 Avalanche(AVAX) u HNL
L605.0808
1 Avalanche(AVAX) u MUR
1,059.354
1 Avalanche(AVAX) u NAD
$406.1628
1 Avalanche(AVAX) u NOK
kr231.0687
1 Avalanche(AVAX) u NZD
$39.0897
1 Avalanche(AVAX) u PAB
B/.23.13
1 Avalanche(AVAX) u PGK
K97.8399
1 Avalanche(AVAX) u QAR
ر.ق84.1932
1 Avalanche(AVAX) u RSD
дин.2,313.6939

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Avalanche

Koliko Avalanche (AVAX) vrijedi danas?
Cijena AVAX uživo u USD je 23.13 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AVAX u USD?
Trenutačna cijena AVAX u USD je $ 23.13. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Avalanche?
Tržišna kapitalizacija za AVAX je $ 9.77B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AVAX?
Količina u optjecaju za AVAX je 422.28M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AVAX?
AVAX je postigao ATH cijenu od 146.21786401299232 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AVAX?
AVAX je vidio ATL cijenu od 2.7888219 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AVAX?
24-satni obujam trgovanja za AVAX je $ 31.70M USD.
Hoće li AVAX još narasti ove godine?
AVAX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AVAX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Avalanche (AVAX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

