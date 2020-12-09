Avalanche (AVAX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Avalanche (AVAX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Avalanche (AVAX) Informacije Avalanche is the fastest smart contracts platform in the blockchain industry, as measured by time-to-finality, and has the most validators securing its activity of any proof-of-stake protocol. Avalanche is blazingly fast, low cost, and green. Any smart contract-enabled application can outperform its competition on Avalanche. Službena web stranica: https://avax.network/ Bijela knjiga: https://www.avalabs.org/whitepapers Istraživač blokova: https://snowtrace.io/ Kupi AVAX odmah!

Avalanche (AVAX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Avalanche (AVAX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 10.45B $ 10.45B $ 10.45B Ukupna količina: $ 457.28M $ 457.28M $ 457.28M Količina u optjecaju: $ 422.28M $ 422.28M $ 422.28M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 17.71B $ 17.71B $ 17.71B Povijesni maksimum: $ 146.45 $ 146.45 $ 146.45 Povijesni minimum: $ 2.7888219 $ 2.7888219 $ 2.7888219 Trenutna cijena: $ 24.74 $ 24.74 $ 24.74 Saznajte više o cijeni Avalanche (AVAX)

Detaljna struktura tokena Avalanche(AVAX) Detaljnije istražite kako se AVAX tokeni izdaju, dodjeljuju i otključavaju. Ovaj odjeljak ističe ključne aspekte ekonomske strukture tokena: korisnost, poticaje i stjecanje prava. Avalanche (AVAX) is the native token of the Avalanche network, designed to secure the network, pay for transaction fees, and incentivize participation. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms. Issuance Mechanism Initial Supply: 720 million AVAX at genesis.

720 million AVAX at genesis. Staking Rewards: Up to 360 million AVAX (50% of initial supply) allocated for staking rewards, distributed to validators and delegators over time.

Up to 360 million AVAX (50% of initial supply) allocated for staking rewards, distributed to validators and delegators over time. No Hard Cap: While the initial supply is fixed, AVAX is inflationary due to ongoing staking rewards, but the emission rate can be adjusted via governance. Allocation Mechanism Allocation Recipient Total Unlocked Amount (AVAX) % of Initial Supply Vesting/Lockup Details Team 72,000,000 10.00% 4-year vesting Foundation 66,672,000 9.26% 10-year vesting, quarterly unlocks Public Sale A2 59,760,000 8.33% 18-month vesting, quarterly unlocks, 10% at mainnet Community & Development Endowment 50,400,000 7.00% 1-year vesting Strategic Partners 36,000,000 5.00% 4-year vesting Private Sale 25,200,000 3.50% Not specified Seed Sale 18,000,000 2.50% Not specified Airdrop 18,000,000 2.50% 4-year vesting Public Sale A1 7,200,000 1.00% 1-year vesting, quarterly unlocks, 10% at mainnet Public Sale B 4,824,000 0.67% No lockup Usage and Incentive Mechanism Staking: Validators must self-stake at least 2,000 AVAX; delegators can stake a minimum of 25 AVAX. Staking secures the network and earns rewards.

Validators must self-stake at least 2,000 AVAX; delegators can stake a minimum of 25 AVAX. Staking secures the network and earns rewards. Transaction Fees: All network fees are paid in AVAX and are burned, reducing circulating supply over time.

All network fees are paid in AVAX and are burned, reducing circulating supply over time. Governance: AVAX will be used for on-chain governance, allowing tokenholders to vote on network parameters (not yet live as of Nov. 2024).

AVAX will be used for on-chain governance, allowing tokenholders to vote on network parameters (not yet live as of Nov. 2024). Incentive Programs: AVAX is used for ecosystem incentives, such as liquidity mining (e.g., Avalanche Rush), airdrops, and testnet rewards. Locking Mechanism Staking Lock: Staked AVAX is locked for a minimum of 2 weeks and a maximum of 1 year.

Staked AVAX is locked for a minimum of 2 weeks and a maximum of 1 year. Vesting Schedules: Most allocations (team, foundation, partners, airdrops) are subject to multi-year vesting with periodic unlocks.

Most allocations (team, foundation, partners, airdrops) are subject to multi-year vesting with periodic unlocks. Airdrops & Incentives: Some airdrops and incentive rewards are subject to lockups (e.g., 1-year lockup for testnet rewards). Unlocking Time Foundation: 10-year quarterly vesting starting from December 9, 2020, with each unlock event releasing 1,666,800 AVAX.

10-year quarterly vesting starting from December 9, 2020, with each unlock event releasing 1,666,800 AVAX. Team: 4-year vesting.

4-year vesting. Community & Development Endowment: 1-year vesting.

1-year vesting. Strategic Partners & Airdrop: 4-year vesting.

4-year vesting. Public Sale A1: 1-year vesting, quarterly unlocks, 10% at mainnet.

1-year vesting, quarterly unlocks, 10% at mainnet. Public Sale A2: 18-month vesting, quarterly unlocks, 10% at mainnet.

18-month vesting, quarterly unlocks, 10% at mainnet. Public Sale B: No lockup. Example Unlock Schedule (Foundation) Unlock Date Amount Unlocked (AVAX) Unlock Type Granularity 2028-05-01 1,666,800 Cliff Instant 2028-07-30 1,666,800 Cliff Instant 2028-10-28 1,666,800 Cliff Instant ... ... ... ... 2030-07-20 1,666,800 Cliff Instant Additional Notes No Superusers: There are no privileged accounts that can alter balances or transactions.

There are no privileged accounts that can alter balances or transactions. Dynamic Fees: Avalanche uses a dynamic fee mechanism to adjust transaction costs based on network congestion.

Avalanche uses a dynamic fee mechanism to adjust transaction costs based on network congestion. DeFi Growth: As of June 2025, Avalanche’s DeFi TVL reached approximately $1.5 billion, reflecting strong ecosystem adoption. Summary Table: AVAX Tokenomics Mechanism Details Issuance 720M initial, inflationary via staking rewards, emission rate adjustable by governance Allocation Team, Foundation, Sales, Community, Partners, Airdrops, Incentives Usage Staking, transaction fees (burned), governance (future), ecosystem incentives Locking Staking (2 weeks–1 year), vesting (1–10 years, quarterly unlocks), airdrop lockups Unlocking Scheduled per allocation, e.g., Foundation: 10 years, quarterly; Team: 4 years Avalanche’s token economics are designed to balance long-term network security, ecosystem growth, and fair distribution, with robust mechanisms for staking, vesting, and dynamic fee adjustment.

Avalanche (AVAX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Avalanche (AVAX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AVAX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AVAX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AVAX tokena, istražite AVAX cijenu tokena uživo!

