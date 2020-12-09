Avalanche (AVAX) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Avalanche (AVAX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Avalanche (AVAX) Informacije

Avalanche is the fastest smart contracts platform in the blockchain industry, as measured by time-to-finality, and has the most validators securing its activity of any proof-of-stake protocol. Avalanche is blazingly fast, low cost, and green. Any smart contract-enabled application can outperform its competition on Avalanche.

Službena web stranica:
https://avax.network/
Bijela knjiga:
https://www.avalabs.org/whitepapers
Istraživač blokova:
https://snowtrace.io/

Avalanche (AVAX) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Avalanche (AVAX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Detaljna struktura tokena Avalanche(AVAX)

Detaljnije istražite kako se AVAX tokeni izdaju, dodjeljuju i otključavaju. Ovaj odjeljak ističe ključne aspekte ekonomske strukture tokena: korisnost, poticaje i stjecanje prava.

Avalanche (AVAX) is the native token of the Avalanche network, designed to secure the network, pay for transaction fees, and incentivize participation. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.

Issuance Mechanism

  • Initial Supply: 720 million AVAX at genesis.
  • Staking Rewards: Up to 360 million AVAX (50% of initial supply) allocated for staking rewards, distributed to validators and delegators over time.
  • No Hard Cap: While the initial supply is fixed, AVAX is inflationary due to ongoing staking rewards, but the emission rate can be adjusted via governance.

Allocation Mechanism

Allocation RecipientTotal Unlocked Amount (AVAX)% of Initial SupplyVesting/Lockup Details
Team72,000,00010.00%4-year vesting
Foundation66,672,0009.26%10-year vesting, quarterly unlocks
Public Sale A259,760,0008.33%18-month vesting, quarterly unlocks, 10% at mainnet
Community & Development Endowment50,400,0007.00%1-year vesting
Strategic Partners36,000,0005.00%4-year vesting
Private Sale25,200,0003.50%Not specified
Seed Sale18,000,0002.50%Not specified
Airdrop18,000,0002.50%4-year vesting
Public Sale A17,200,0001.00%1-year vesting, quarterly unlocks, 10% at mainnet
Public Sale B4,824,0000.67%No lockup

Usage and Incentive Mechanism

  • Staking: Validators must self-stake at least 2,000 AVAX; delegators can stake a minimum of 25 AVAX. Staking secures the network and earns rewards.
  • Transaction Fees: All network fees are paid in AVAX and are burned, reducing circulating supply over time.
  • Governance: AVAX will be used for on-chain governance, allowing tokenholders to vote on network parameters (not yet live as of Nov. 2024).
  • Incentive Programs: AVAX is used for ecosystem incentives, such as liquidity mining (e.g., Avalanche Rush), airdrops, and testnet rewards.

Locking Mechanism

  • Staking Lock: Staked AVAX is locked for a minimum of 2 weeks and a maximum of 1 year.
  • Vesting Schedules: Most allocations (team, foundation, partners, airdrops) are subject to multi-year vesting with periodic unlocks.
  • Airdrops & Incentives: Some airdrops and incentive rewards are subject to lockups (e.g., 1-year lockup for testnet rewards).

Unlocking Time

  • Foundation: 10-year quarterly vesting starting from December 9, 2020, with each unlock event releasing 1,666,800 AVAX.
  • Team: 4-year vesting.
  • Community & Development Endowment: 1-year vesting.
  • Strategic Partners & Airdrop: 4-year vesting.
  • Public Sale A1: 1-year vesting, quarterly unlocks, 10% at mainnet.
  • Public Sale A2: 18-month vesting, quarterly unlocks, 10% at mainnet.
  • Public Sale B: No lockup.

Example Unlock Schedule (Foundation)

Unlock DateAmount Unlocked (AVAX)Unlock TypeGranularity
2028-05-011,666,800CliffInstant
2028-07-301,666,800CliffInstant
2028-10-281,666,800CliffInstant
............
2030-07-201,666,800CliffInstant

Additional Notes

  • No Superusers: There are no privileged accounts that can alter balances or transactions.
  • Dynamic Fees: Avalanche uses a dynamic fee mechanism to adjust transaction costs based on network congestion.
  • DeFi Growth: As of June 2025, Avalanche’s DeFi TVL reached approximately $1.5 billion, reflecting strong ecosystem adoption.

Summary Table: AVAX Tokenomics

MechanismDetails
Issuance720M initial, inflationary via staking rewards, emission rate adjustable by governance
AllocationTeam, Foundation, Sales, Community, Partners, Airdrops, Incentives
UsageStaking, transaction fees (burned), governance (future), ecosystem incentives
LockingStaking (2 weeks–1 year), vesting (1–10 years, quarterly unlocks), airdrop lockups
UnlockingScheduled per allocation, e.g., Foundation: 10 years, quarterly; Team: 4 years

Avalanche’s token economics are designed to balance long-term network security, ecosystem growth, and fair distribution, with robust mechanisms for staking, vesting, and dynamic fee adjustment.

Avalanche (AVAX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Avalanche (AVAX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj AVAX tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja AVAX tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku AVAX tokena, istražite AVAX cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

