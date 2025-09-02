Više o API3

API3 Cijena(API3)

1 API3 u USD cijena uživo:

$1.0175
-2.33%1D
Grafikon aktualnih cijena API3 (API3)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:34:11 (UTC+8)

API3 (API3) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.9952
24-satna najniža cijena
$ 1.0871
24-satna najviša cijena

$ 0.9952
$ 1.0871
$ 10.30624803
$ 0.49636310987915105
-0.50%

-2.33%

-17.36%

-17.36%

API3 (API3) cijena u stvarnom vremenu je $ 1.0151. Tijekom protekla 24 sata, API3trgovalo je između najniže cijene $ 0.9952 i najviše cijene $ 1.0871, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena API3 je $ 10.30624803, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.49636310987915105.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, API3 se promijenio za -0.50% u posljednjih sat vremena, -2.33% u posljednjih 24 sata i -17.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu API3 (API3)

No.382

$ 87.73M
$ 1.99M
$ 153.54M
86.42M
151,252,891.60436457
Trenutačna tržišna kapitalizacija API3 je $ 87.73M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.99M. Količina u optjecaju API3 je 86.42M, s ukupnom količinom od 151252891.60436457. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 153.54M.

API3 (API3) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena API3 za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.024273-2.33%
30 dana$ +0.3468+51.89%
60 dana$ +0.3887+62.05%
90 dana$ +0.2732+36.82%
API3 promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u API3 od $ -0.024273 (-2.33%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

API3 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.3468 (+51.89%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

API3 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u API3 od $ +0.3887 (+62.05%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

API3 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.2732 (+36.82%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena API3 (API3)?

Pogledajte API3 stranicu Povijest cijena sada.

Što je API3 (API3)

Users can create powerful decentralized applications with API3’s decentrally governed and quantifiably secure data feeds.

API3 dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje API3 ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti API3 dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o API3 na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje API3 učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

API3 Predviđanje cijene (USD)

Koliko će API3 (API3) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših API3 (API3) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za API3.

Provjerite API3 predviđanje cijene sada!

API3 (API3) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike API3 (API3) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o API3 opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti API3 (API3)

Tražiš kako kupiti API3? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti API3 na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

API3 u lokalnim valutama

1 API3(API3) u VND
26,712.3565
1 API3(API3) u AUD
A$1.542952
1 API3(API3) u GBP
0.741023
1 API3(API3) u EUR
0.862835
1 API3(API3) u USD
$1.0151
1 API3(API3) u MYR
RM4.283722
1 API3(API3) u TRY
41.771365
1 API3(API3) u JPY
¥149.2197
1 API3(API3) u ARS
ARS$1,398.208891
1 API3(API3) u RUB
81.786607
1 API3(API3) u INR
89.43031
1 API3(API3) u IDR
Rp16,640.980944
1 API3(API3) u KRW
1,415.75997
1 API3(API3) u PHP
58.033267
1 API3(API3) u EGP
￡E.49.262803
1 API3(API3) u BRL
R$5.522144
1 API3(API3) u CAD
C$1.390687
1 API3(API3) u BDT
123.588425
1 API3(API3) u NGN
1,554.513989
1 API3(API3) u COP
$4,076.702506
1 API3(API3) u ZAR
R.17.855609
1 API3(API3) u UAH
42.075895
1 API3(API3) u VES
Bs148.2046
1 API3(API3) u CLP
$982.6168
1 API3(API3) u PKR
Rs288.125984
1 API3(API3) u KZT
547.514487
1 API3(API3) u THB
฿32.767428
1 API3(API3) u TWD
NT$31.102664
1 API3(API3) u AED
د.إ3.725417
1 API3(API3) u CHF
Fr0.81208
1 API3(API3) u HKD
HK$7.91778
1 API3(API3) u AMD
֏388.326505
1 API3(API3) u MAD
.د.م9.1359
1 API3(API3) u MXN
$18.931615
1 API3(API3) u SAR
ريال3.806625
1 API3(API3) u PLN
3.694964
1 API3(API3) u RON
лв4.395383
1 API3(API3) u SEK
kr9.531789
1 API3(API3) u BGN
лв1.695217
1 API3(API3) u HUF
Ft342.819572
1 API3(API3) u CZK
21.185137
1 API3(API3) u KWD
د.ك0.3096055
1 API3(API3) u ILS
3.400585
1 API3(API3) u AOA
Kz925.334707
1 API3(API3) u BHD
.د.ب0.3826927
1 API3(API3) u BMD
$1.0151
1 API3(API3) u DKK
kr6.466187
1 API3(API3) u HNL
L26.605771
1 API3(API3) u MUR
46.49158
1 API3(API3) u NAD
$17.86576
1 API3(API3) u NOK
kr10.140849
1 API3(API3) u NZD
$1.715519
1 API3(API3) u PAB
B/.1.0151
1 API3(API3) u PGK
K4.293873
1 API3(API3) u QAR
ر.ق3.705115
1 API3(API3) u RSD
дин.101.641963

API3 Resurs

Za dublje razumijevanje API3, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena API3 web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o API3

Koliko API3 (API3) vrijedi danas?
Cijena API3 uživo u USD je 1.0151 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena API3 u USD?
Trenutačna cijena API3 u USD je $ 1.0151. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija API3?
Tržišna kapitalizacija za API3 je $ 87.73M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za API3?
Količina u optjecaju za API3 je 86.42M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za API3?
API3 je postigao ATH cijenu od 10.30624803 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za API3?
API3 je vidio ATL cijenu od 0.49636310987915105 USD.
Koliki je obujam trgovanja za API3?
24-satni obujam trgovanja za API3 je $ 1.99M USD.
Hoće li API3 još narasti ove godine?
API3 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte API3 predviđanje cijene za detaljniju analizu.
API3 (API3) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

API3 u USD kalkulator

Iznos

API3
USD

1 API3 = 1.015 USD

Trgujte API3

API3USDT
$1.0175
-2.34%

