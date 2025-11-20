Tradoor Cijena danas

Trenutačna cijena Tradoor (TRADOOR) danas je $ 2.8718, s promjenom od 7.97% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TRADOOR u USD je $ 2.8718 po TRADOOR.

Tradoor trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- TRADOOR. Tijekom posljednja 24 sata, TRADOOR trgovao je između $ 2.5253 (niska) i $ 3.25 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, TRADOOR se kretao +1.68% u posljednjem satu i +19.57% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 132.20K.

Informacije o tržištu Tradoor (TRADOOR)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 132.20K$ 132.20K $ 132.20K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 172.31M$ 172.31M $ 172.31M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 60,000,000 60,000,000 60,000,000 Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tradoor je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 132.20K. Količina u optjecaju TRADOOR je --, s ukupnom količinom od 60000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 172.31M.