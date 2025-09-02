Layer3 (L3) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.03864. Tijekom protekla 24 sata, L3trgovalo je između najniže cijene $ 0.03806 i najviše cijene $ 0.04038, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena L3 je $ 0.15526172424064377, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03537757570921343.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, L3 se promijenio za +0.62% u posljednjih sat vremena, -1.77% u posljednjih 24 sata i -3.91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Layer3 (L3)
No.724
$ 30.94M
$ 1.19M
$ 128.80M
800.74M
3,333,333,333
3,333,333,312
24.02%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Layer3 je $ 30.94M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.19M. Količina u optjecaju L3 je 800.74M, s ukupnom količinom od 3333333312. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 128.80M.
Layer3 (L3) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Layer3 za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0006964
-1.77%
30 dana
$ -0.001
-2.53%
60 dana
$ -0.0042
-9.81%
90 dana
$ -0.03509
-47.60%
Layer3 promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u L3 od $ -0.0006964 (-1.77%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Layer3 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.001 (-2.53%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Layer3 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u L3 od $ -0.0042 (-9.81%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Layer3 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.03509 (-47.60%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Layer3 (L3)?
Layer3 is the attention layer, decentralizing the engine behind internet giants via incentive and identity protocols. It acts as a universal connector between blockchain ecosystems, revolutionizing how they build community and distribute value with omnichain infrastructure. Users can discover and earn via perpetual incentives, quests, pre-token networks via launchpad, and a unified cross-chain identity.
Layer3 Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Layer3 (L3) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Layer3 (L3) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Layer3.
Razumijevanje tokenomike Layer3 (L3) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o L3 opsežnoj tokenomici tokena odmah!
