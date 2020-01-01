API3 (API3) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u API3 (API3), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

API3 (API3) Informacije Users can create powerful decentralized applications with API3’s decentrally governed and quantifiably secure data feeds. Službena web stranica: https://api3.org/ Bijela knjiga: https://drive.google.com/file/d/1JMVwk9pkGF7hvjkuu6ABA0-FrhRTzAwF/view?usp=sharing Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x0b38210ea11411557c13457D4dA7dC6ea731B88a Kupi API3 odmah!

API3 (API3) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za API3 (API3), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 85.30M $ 85.30M $ 85.30M Ukupna količina: $ 151.53M $ 151.53M $ 151.53M Količina u optjecaju: $ 86.42M $ 86.42M $ 86.42M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 149.56M $ 149.56M $ 149.56M Povijesni maksimum: $ 10.424 $ 10.424 $ 10.424 Povijesni minimum: $ 0.49636310987915105 $ 0.49636310987915105 $ 0.49636310987915105 Trenutna cijena: $ 0.987 $ 0.987 $ 0.987 Saznajte više o cijeni API3 (API3)

API3 (API3) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike API3 (API3) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj API3 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja API3 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku API3 tokena, istražite API3 cijenu tokena uživo!

API3 (API3) Povijest cijena Analiza povijesti cijena API3 pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite API3 povijest cijena odmah!

API3 Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide API3? Naša API3 stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte API3 predviđanje cijene tokena odmah!

