UCN Cijena danas

Trenutačna cijena UCN (UCN) danas je $ 1,558.55, s promjenom od 0.09% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije UCN u USD je $ 1,558.55 po UCN.

UCN trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- UCN. Tijekom posljednja 24 sata, UCN trgovao je između $ 1,549.99 (niska) i $ 1,561.62 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, UCN se kretao 0.00% u posljednjem satu i +2.28% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 7.51M.

Informacije o tržištu UCN (UCN)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 7.51M$ 7.51M $ 7.51M Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 155.86M$ 155.86M $ 155.86M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 100,000 100,000 100,000 Javni blockchain UCHAIN

Trenutačna tržišna kapitalizacija UCN je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 7.51M. Količina u optjecaju UCN je --, s ukupnom količinom od 100000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 155.86M.