Alchemist AI Logotip

Alchemist AI Cijena(ALCH)

1 ALCH u USD cijena uživo:

$0.09249
$0.09249
+2.22%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Alchemist AI (ALCH)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 04:57:12 (UTC+8)

Alchemist AI (ALCH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.09018
$ 0.09018
24-satna najniža cijena
$ 0.09343
$ 0.09343
24-satna najviša cijena

$ 0.09018
$ 0.09018

$ 0.09343
$ 0.09343

$ 0.23717574498348756
$ 0.23717574498348756

$ 0.00032770722617208
$ 0.00032770722617208

+0.68%

+2.22%

-11.40%

-11.40%

Alchemist AI (ALCH) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.09249. Tijekom protekla 24 sata, ALCHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.09018 i najviše cijene $ 0.09343, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ALCH je $ 0.23717574498348756, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00032770722617208.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ALCH se promijenio za +0.68% u posljednjih sat vremena, +2.22% u posljednjih 24 sata i -11.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Alchemist AI (ALCH)

No.433

$ 78.62M
$ 78.62M

$ 60.93K
$ 60.93K

$ 92.49M
$ 92.49M

850.00M
850.00M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

85.00%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Alchemist AI je $ 78.62M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 60.93K. Količina u optjecaju ALCH je 850.00M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 92.49M.

Alchemist AI (ALCH) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Alchemist AI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0020087+2.22%
30 dana$ -0.06758-42.22%
60 dana$ -0.0497-34.96%
90 dana$ -0.04981-35.01%
Alchemist AI promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ALCH od $ +0.0020087 (+2.22%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Alchemist AI 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.06758 (-42.22%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Alchemist AI 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ALCH od $ -0.0497 (-34.96%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Alchemist AI 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.04981 (-35.01%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Alchemist AI (ALCH)?

Pogledajte Alchemist AI stranicu Povijest cijena sada.

Što je Alchemist AI (ALCH)

Alchemist AI is a no-code development platform (NCDP) that enables users to create software applications with just a simple description. By eliminating the need for coding expertise, our AI enables anyone from beginners to professionals to generate bespoke applications on the fly - ranging from simple utilities to games.

Alchemist AI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Alchemist AI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ALCH dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Alchemist AI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Alchemist AI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Alchemist AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Alchemist AI (ALCH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Alchemist AI (ALCH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Alchemist AI.

Provjerite Alchemist AI predviđanje cijene sada!

Alchemist AI (ALCH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Alchemist AI (ALCH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ALCH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Alchemist AI (ALCH)

Tražiš kako kupiti Alchemist AI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Alchemist AI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ALCH u lokalnim valutama

1 Alchemist AI(ALCH) u VND
2,433.87435
1 Alchemist AI(ALCH) u AUD
A$0.1405848
1 Alchemist AI(ALCH) u GBP
0.0675177
1 Alchemist AI(ALCH) u EUR
0.0786165
1 Alchemist AI(ALCH) u USD
$0.09249
1 Alchemist AI(ALCH) u MYR
RM0.3903078
1 Alchemist AI(ALCH) u TRY
3.8041137
1 Alchemist AI(ALCH) u JPY
¥13.59603
1 Alchemist AI(ALCH) u ARS
ARS$127.3966509
1 Alchemist AI(ALCH) u RUB
7.4509944
1 Alchemist AI(ALCH) u INR
8.1381951
1 Alchemist AI(ALCH) u IDR
Rp1,516.2292656
1 Alchemist AI(ALCH) u KRW
128.8154475
1 Alchemist AI(ALCH) u PHP
5.2793292
1 Alchemist AI(ALCH) u EGP
￡E.4.4885397
1 Alchemist AI(ALCH) u BRL
R$0.5022207
1 Alchemist AI(ALCH) u CAD
C$0.1267113
1 Alchemist AI(ALCH) u BDT
11.2403097
1 Alchemist AI(ALCH) u NGN
141.6382611
1 Alchemist AI(ALCH) u COP
$371.4453894
1 Alchemist AI(ALCH) u ZAR
R.1.6287489
1 Alchemist AI(ALCH) u UAH
3.8263113
1 Alchemist AI(ALCH) u VES
Bs13.50354
1 Alchemist AI(ALCH) u CLP
$89.43783
1 Alchemist AI(ALCH) u PKR
Rs26.2079664
1 Alchemist AI(ALCH) u KZT
49.7790429
1 Alchemist AI(ALCH) u THB
฿2.9883519
1 Alchemist AI(ALCH) u TWD
NT$2.8320438
1 Alchemist AI(ALCH) u AED
د.إ0.3394383
1 Alchemist AI(ALCH) u CHF
Fr0.073992
1 Alchemist AI(ALCH) u HKD
HK$0.7204971
1 Alchemist AI(ALCH) u AMD
֏35.3145318
1 Alchemist AI(ALCH) u MAD
.د.م0.8305602
1 Alchemist AI(ALCH) u MXN
$1.7240136
1 Alchemist AI(ALCH) u SAR
ريال0.3468375
1 Alchemist AI(ALCH) u PLN
0.3357387
1 Alchemist AI(ALCH) u RON
лв0.4004817
1 Alchemist AI(ALCH) u SEK
kr0.8684811
1 Alchemist AI(ALCH) u BGN
лв0.1535334
1 Alchemist AI(ALCH) u HUF
Ft31.2144501
1 Alchemist AI(ALCH) u CZK
1.9284165
1 Alchemist AI(ALCH) u KWD
د.ك0.02820945
1 Alchemist AI(ALCH) u ILS
0.3098415
1 Alchemist AI(ALCH) u AOA
Kz84.3111093
1 Alchemist AI(ALCH) u BHD
.د.ب0.03477624
1 Alchemist AI(ALCH) u BMD
$0.09249
1 Alchemist AI(ALCH) u DKK
kr0.5891613
1 Alchemist AI(ALCH) u HNL
L2.4195384
1 Alchemist AI(ALCH) u MUR
4.236042
1 Alchemist AI(ALCH) u NAD
$1.6241244
1 Alchemist AI(ALCH) u NOK
kr0.9239751
1 Alchemist AI(ALCH) u NZD
$0.1563081
1 Alchemist AI(ALCH) u PAB
B/.0.09249
1 Alchemist AI(ALCH) u PGK
K0.3912327
1 Alchemist AI(ALCH) u QAR
ر.ق0.3366636
1 Alchemist AI(ALCH) u RSD
дин.9.2526996

Alchemist AI Resurs

Za dublje razumijevanje Alchemist AI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Alchemist AI web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Alchemist AI

Koliko Alchemist AI (ALCH) vrijedi danas?
Cijena ALCH uživo u USD je 0.09249 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ALCH u USD?
Trenutačna cijena ALCH u USD je $ 0.09249. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Alchemist AI?
Tržišna kapitalizacija za ALCH je $ 78.62M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ALCH?
Količina u optjecaju za ALCH je 850.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ALCH?
ALCH je postigao ATH cijenu od 0.23717574498348756 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ALCH?
ALCH je vidio ATL cijenu od 0.00032770722617208 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ALCH?
24-satni obujam trgovanja za ALCH je $ 60.93K USD.
Hoće li ALCH još narasti ove godine?
ALCH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ALCH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Alchemist AI (ALCH) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

$0.09228
$0.09228
$0.09249
$0.09249
