Alchemist AI is a no-code development platform (NCDP) that enables users to create software applications with just a simple description. By eliminating the need for coding expertise, our AI enables anyone from beginners to professionals to generate bespoke applications on the fly - ranging from simple utilities to games.

PoredakNo.454

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)2.28%

Količina u optjecaju850,000,000

Maksimalna količina1,000,000,000

Ukupna količina1,000,000,000

Stopa optjecaja0.85%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.23717574498348756,2025-01-02

Najniža cijena0.00032770722617208,2024-11-27

Javni blockchainSOL

Odricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.