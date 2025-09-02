Više o GRIFFAIN

Griffain.com Cijena(GRIFFAIN)

1 GRIFFAIN u USD cijena uživo:

$0.02879
$0.02879$0.02879
-8.31%1D
Grafikon aktualnih cijena Griffain.com (GRIFFAIN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:44:08 (UTC+8)

Griffain.com (GRIFFAIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.02859
$ 0.02859$ 0.02859
24-satna najniža cijena
$ 0.03331
$ 0.03331$ 0.03331
24-satna najviša cijena

$ 0.02859
$ 0.02859$ 0.02859

$ 0.03331
$ 0.03331$ 0.03331

$ 0.637572120082109
$ 0.637572120082109$ 0.637572120082109

$ 0.000158262469423349
$ 0.000158262469423349$ 0.000158262469423349

-1.54%

-8.30%

-5.67%

-5.67%

Griffain.com (GRIFFAIN) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.02879. Tijekom protekla 24 sata, GRIFFAINtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02859 i najviše cijene $ 0.03331, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GRIFFAIN je $ 0.637572120082109, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000158262469423349.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GRIFFAIN se promijenio za -1.54% u posljednjih sat vremena, -8.30% u posljednjih 24 sata i -5.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Griffain.com (GRIFFAIN)

No.725

$ 28.79M
$ 28.79M$ 28.79M

$ 163.28K
$ 163.28K$ 163.28K

$ 28.79M
$ 28.79M$ 28.79M

999.88M
999.88M 999.88M

999,881,120
999,881,120 999,881,120

999,881,120
999,881,120 999,881,120

100.00%

Trenutačna tržišna kapitalizacija Griffain.com je $ 28.79M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 163.28K. Količina u optjecaju GRIFFAIN je 999.88M, s ukupnom količinom od 999881120. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 28.79M.

Griffain.com (GRIFFAIN) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Griffain.com za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0026093-8.30%
30 dana$ -0.00542-15.85%
60 dana$ -0.01659-36.56%
90 dana$ -0.03107-51.91%
Griffain.com promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u GRIFFAIN od $ -0.0026093 (-8.30%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Griffain.com 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00542 (-15.85%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Griffain.com 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GRIFFAIN od $ -0.01659 (-36.56%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Griffain.com 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.03107 (-51.91%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Griffain.com (GRIFFAIN)?

Pogledajte Griffain.com stranicu Povijest cijena sada.

Što je Griffain.com (GRIFFAIN)

Griffain.com dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Griffain.com ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti GRIFFAIN dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Griffain.com na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Griffain.com učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Griffain.com Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Griffain.com (GRIFFAIN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Griffain.com (GRIFFAIN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Griffain.com.

Provjerite Griffain.com predviđanje cijene sada!

Griffain.com (GRIFFAIN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Griffain.com (GRIFFAIN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GRIFFAIN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Griffain.com (GRIFFAIN)

Tražiš kako kupiti Griffain.com? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Griffain.com na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

GRIFFAIN u lokalnim valutama

1 Griffain.com(GRIFFAIN) u VND
757.60885
1 Griffain.com(GRIFFAIN) u AUD
A$0.0437608
1 Griffain.com(GRIFFAIN) u GBP
0.0210167
1 Griffain.com(GRIFFAIN) u EUR
0.0244715
1 Griffain.com(GRIFFAIN) u USD
$0.02879
1 Griffain.com(GRIFFAIN) u MYR
RM0.1214938
1 Griffain.com(GRIFFAIN) u TRY
1.1838448
1 Griffain.com(GRIFFAIN) u JPY
¥4.23213
1 Griffain.com(GRIFFAIN) u ARS
ARS$39.6556339
1 Griffain.com(GRIFFAIN) u RUB
2.3196103
1 Griffain.com(GRIFFAIN) u INR
2.53352
1 Griffain.com(GRIFFAIN) u IDR
Rp471.9671376
1 Griffain.com(GRIFFAIN) u KRW
40.0972725
1 Griffain.com(GRIFFAIN) u PHP
1.6444848
1 Griffain.com(GRIFFAIN) u EGP
￡E.1.3968908
1 Griffain.com(GRIFFAIN) u BRL
R$0.1563297
1 Griffain.com(GRIFFAIN) u CAD
C$0.0394423
1 Griffain.com(GRIFFAIN) u BDT
3.4988487
1 Griffain.com(GRIFFAIN) u NGN
44.0213495
1 Griffain.com(GRIFFAIN) u COP
$115.6223674
1 Griffain.com(GRIFFAIN) u ZAR
R.0.506704
1 Griffain.com(GRIFFAIN) u UAH
1.1910423
1 Griffain.com(GRIFFAIN) u VES
Bs4.20334
1 Griffain.com(GRIFFAIN) u CLP
$27.9263
1 Griffain.com(GRIFFAIN) u PKR
Rs8.1579344
1 Griffain.com(GRIFFAIN) u KZT
15.4950659
1 Griffain.com(GRIFFAIN) u THB
฿0.929917
1 Griffain.com(GRIFFAIN) u TWD
NT$0.8815498
1 Griffain.com(GRIFFAIN) u AED
د.إ0.1056593
1 Griffain.com(GRIFFAIN) u CHF
Fr0.023032
1 Griffain.com(GRIFFAIN) u HKD
HK$0.2242741
1 Griffain.com(GRIFFAIN) u AMD
֏11.0052654
1 Griffain.com(GRIFFAIN) u MAD
.د.م0.2585342
1 Griffain.com(GRIFFAIN) u MXN
$0.5363577
1 Griffain.com(GRIFFAIN) u SAR
ريال0.1079625
1 Griffain.com(GRIFFAIN) u PLN
0.1047956
1 Griffain.com(GRIFFAIN) u RON
лв0.1246607
1 Griffain.com(GRIFFAIN) u SEK
kr0.2703381
1 Griffain.com(GRIFFAIN) u BGN
лв0.0480793
1 Griffain.com(GRIFFAIN) u HUF
Ft9.7163371
1 Griffain.com(GRIFFAIN) u CZK
0.6002715
1 Griffain.com(GRIFFAIN) u KWD
د.ك0.00878095
1 Griffain.com(GRIFFAIN) u ILS
0.0964465
1 Griffain.com(GRIFFAIN) u AOA
Kz26.2441003
1 Griffain.com(GRIFFAIN) u BHD
.د.ب0.01082504
1 Griffain.com(GRIFFAIN) u BMD
$0.02879
1 Griffain.com(GRIFFAIN) u DKK
kr0.1833923
1 Griffain.com(GRIFFAIN) u HNL
L0.7531464
1 Griffain.com(GRIFFAIN) u MUR
1.318582
1 Griffain.com(GRIFFAIN) u NAD
$0.5055524
1 Griffain.com(GRIFFAIN) u NOK
kr0.2879
1 Griffain.com(GRIFFAIN) u NZD
$0.0486551
1 Griffain.com(GRIFFAIN) u PAB
B/.0.02879
1 Griffain.com(GRIFFAIN) u PGK
K0.1217817
1 Griffain.com(GRIFFAIN) u QAR
ر.ق0.1047956
1 Griffain.com(GRIFFAIN) u RSD
дин.2.8813032

Za dublje razumijevanje Griffain.com, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Griffain.com

Koliko Griffain.com (GRIFFAIN) vrijedi danas?
Cijena GRIFFAIN uživo u USD je 0.02879 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GRIFFAIN u USD?
Trenutačna cijena GRIFFAIN u USD je $ 0.02879. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Griffain.com?
Tržišna kapitalizacija za GRIFFAIN je $ 28.79M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GRIFFAIN?
Količina u optjecaju za GRIFFAIN je 999.88M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GRIFFAIN?
GRIFFAIN je postigao ATH cijenu od 0.637572120082109 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GRIFFAIN?
GRIFFAIN je vidio ATL cijenu od 0.000158262469423349 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GRIFFAIN?
24-satni obujam trgovanja za GRIFFAIN je $ 163.28K USD.
Hoće li GRIFFAIN još narasti ove godine?
GRIFFAIN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GRIFFAIN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:44:08 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

