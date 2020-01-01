Alchemist AI (ALCH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Alchemist AI (ALCH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Alchemist AI (ALCH) Informacije Alchemist AI is a no-code development platform (NCDP) that enables users to create software applications with just a simple description. By eliminating the need for coding expertise, our AI enables anyone from beginners to professionals to generate bespoke applications on the fly - ranging from simple utilities to games. Službena web stranica: https://www.alchemistai.app/ Bijela knjiga: https://docs.alchemistai.app/docs Istraživač blokova: https://solscan.io/token/HNg5PYJmtqcmzXrv6S9zP1CDKk5BgDuyFBxbvNApump Kupi ALCH odmah!

Alchemist AI (ALCH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Alchemist AI (ALCH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 79.70M $ 79.70M $ 79.70M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 850.00M $ 850.00M $ 850.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 93.77M $ 93.77M $ 93.77M Povijesni maksimum: $ 0.24124 $ 0.24124 $ 0.24124 Povijesni minimum: $ 0.00032770722617208 $ 0.00032770722617208 $ 0.00032770722617208 Trenutna cijena: $ 0.09377 $ 0.09377 $ 0.09377 Saznajte više o cijeni Alchemist AI (ALCH)

Alchemist AI (ALCH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Alchemist AI (ALCH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ALCH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ALCH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ALCH tokena, istražite ALCH cijenu tokena uživo!

