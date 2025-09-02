Agro Global Token V2 (AGRO) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00018
$ 0.00018
24-satna najniža cijena
$ 0.0001986
$ 0.0001986
24-satna najviša cijena
$ 0.00018
$ 0.00018
$ 0.0001986
$ 0.0001986
$ 0.001761875640261186
$ 0.001761875640261186
$ 0.000118143063261035
$ 0.000118143063261035
0.00%
+2.55%
-23.94%
-23.94%
Agro Global Token V2 (AGRO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0001846. Tijekom protekla 24 sata, AGROtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00018 i najviše cijene $ 0.0001986, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AGRO je $ 0.001761875640261186, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000118143063261035.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AGRO se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +2.55% u posljednjih 24 sata i -23.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Agro Global Token V2 (AGRO)
No.6860
$ 0.00
$ 0.00
$ 888.84
$ 888.84
$ 17.54M
$ 17.54M
0.00
0.00
95,000,000,000
95,000,000,000
95,000,000,000
95,000,000,000
0.00%
BSC
Trenutačna tržišna kapitalizacija Agro Global Token V2 je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 888.84. Količina u optjecaju AGRO je 0.00, s ukupnom količinom od 95000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.54M.
Agro Global Token V2 (AGRO) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Agro Global Token V2 za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.00000459
+2.55%
30 dana
$ -0.0001315
-41.61%
60 dana
$ -0.0000159
-7.94%
90 dana
$ -0.0001013
-35.44%
Agro Global Token V2 promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u AGRO od $ +0.00000459 (+2.55%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Agro Global Token V2 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0001315 (-41.61%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Agro Global Token V2 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AGRO od $ -0.0000159 (-7.94%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Agro Global Token V2 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0001013 (-35.44%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Agro Global Token V2 (AGRO)?
Agro Global Token provides high efficiency, profit and transparency by combining blockchain technology and agriculture. With this method, the elimination of the middlemen prevents the unnecessary expense of agricultural products. Agro Global Token is the right way to adapt blockchain technology to agriculture.
Agro Global Token V2 Predviđanje cijene (USD)
