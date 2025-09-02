Više o AGRO

Agro Global Token V2 Logotip

Agro Global Token V2 Cijena(AGRO)

1 AGRO u USD cijena uživo:

$0.0001846
+2.55%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Agro Global Token V2 (AGRO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 04:54:27 (UTC+8)

Agro Global Token V2 (AGRO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00018
24-satna najniža cijena
$ 0.0001986
24-satna najviša cijena

$ 0.00018
$ 0.0001986
$ 0.001761875640261186
$ 0.000118143063261035
0.00%

+2.55%

-23.94%

-23.94%

Agro Global Token V2 (AGRO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0001846. Tijekom protekla 24 sata, AGROtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00018 i najviše cijene $ 0.0001986, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AGRO je $ 0.001761875640261186, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000118143063261035.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AGRO se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +2.55% u posljednjih 24 sata i -23.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Agro Global Token V2 (AGRO)

No.6860

$ 0.00
$ 888.84
$ 17.54M
0.00
95,000,000,000
95,000,000,000
0.00%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Agro Global Token V2 je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 888.84. Količina u optjecaju AGRO je 0.00, s ukupnom količinom od 95000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.54M.

Agro Global Token V2 (AGRO) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Agro Global Token V2 za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00000459+2.55%
30 dana$ -0.0001315-41.61%
60 dana$ -0.0000159-7.94%
90 dana$ -0.0001013-35.44%
Agro Global Token V2 promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u AGRO od $ +0.00000459 (+2.55%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Agro Global Token V2 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0001315 (-41.61%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Agro Global Token V2 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AGRO od $ -0.0000159 (-7.94%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Agro Global Token V2 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0001013 (-35.44%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Agro Global Token V2 (AGRO)?

Pogledajte Agro Global Token V2 stranicu Povijest cijena sada.

Što je Agro Global Token V2 (AGRO)

Agro Global Token provides high efficiency, profit and transparency by combining blockchain technology and agriculture. With this method, the elimination of the middlemen prevents the unnecessary expense of agricultural products. Agro Global Token is the right way to adapt blockchain technology to agriculture.

Agro Global Token V2 dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Agro Global Token V2 ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti AGRO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Agro Global Token V2 na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Agro Global Token V2 učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Agro Global Token V2 Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Agro Global Token V2 (AGRO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Agro Global Token V2 (AGRO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Agro Global Token V2.

Provjerite Agro Global Token V2 predviđanje cijene sada!

Agro Global Token V2 (AGRO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Agro Global Token V2 (AGRO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AGRO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Agro Global Token V2 (AGRO)

Tražiš kako kupiti Agro Global Token V2? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Agro Global Token V2 na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

AGRO u lokalnim valutama

Agro Global Token V2 Resurs

Za dublje razumijevanje Agro Global Token V2, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Agro Global Token V2 web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Agro Global Token V2

Koliko Agro Global Token V2 (AGRO) vrijedi danas?
Cijena AGRO uživo u USD je 0.0001846 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AGRO u USD?
Trenutačna cijena AGRO u USD je $ 0.0001846. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Agro Global Token V2?
Tržišna kapitalizacija za AGRO je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AGRO?
Količina u optjecaju za AGRO je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AGRO?
AGRO je postigao ATH cijenu od 0.001761875640261186 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AGRO?
AGRO je vidio ATL cijenu od 0.000118143063261035 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AGRO?
24-satni obujam trgovanja za AGRO je $ 888.84 USD.
Hoće li AGRO još narasti ove godine?
AGRO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AGRO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 04:54:27 (UTC+8)

