Agro Global Token V2 (AGRO) Informacije Agro Global Token provides high efficiency, profit and transparency by combining blockchain technology and agriculture. With this method, the elimination of the middlemen prevents the unnecessary expense of agricultural products. Agro Global Token is the right way to adapt blockchain technology to agriculture. Službena web stranica: https://agroglobal.network Bijela knjiga: http://agroglobal.network/images/agro.pdf Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x404f83279c36e3e0e2771b7ae9f9b0b2b50ee27c Kupi AGRO odmah!

Agro Global Token V2 (AGRO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Agro Global Token V2 (AGRO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 95.00B $ 95.00B $ 95.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 14.87M $ 14.87M $ 14.87M Povijesni maksimum: $ 0.00085 $ 0.00085 $ 0.00085 Povijesni minimum: $ 0.000118143063261035 $ 0.000118143063261035 $ 0.000118143063261035 Trenutna cijena: $ 0.0001565 $ 0.0001565 $ 0.0001565 Saznajte više o cijeni Agro Global Token V2 (AGRO)

Agro Global Token V2 (AGRO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Agro Global Token V2 (AGRO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AGRO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AGRO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AGRO tokena, istražite AGRO cijenu tokena uživo!

Jeste li zainteresirani za dodavanje Agro Global Token V2 (AGRO) u svoj portfelj?

Agro Global Token V2 (AGRO) Povijest cijena Analiza povijesti cijena AGRO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite AGRO povijest cijena odmah!

AGRO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide AGRO? Naša AGRO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte AGRO predviđanje cijene tokena odmah!

