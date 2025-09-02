Više o ZKJ

Polyhedra Network Logotip

Polyhedra Network Cijena(ZKJ)

1 ZKJ u USD cijena uživo:

$0.1842
-3.76%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Polyhedra Network (ZKJ)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:11:30 (UTC+8)

Polyhedra Network (ZKJ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.1808
24-satna najniža cijena
$ 0.1995
24-satna najviša cijena

$ 0.1808
$ 0.1995
$ 9.557938735305122
$ 0.13931609671437392
-0.11%

-3.76%

+2.39%

+2.39%

Polyhedra Network (ZKJ) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.184. Tijekom protekla 24 sata, ZKJtrgovalo je između najniže cijene $ 0.1808 i najviše cijene $ 0.1995, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZKJ je $ 9.557938735305122, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.13931609671437392.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZKJ se promijenio za -0.11% u posljednjih sat vremena, -3.76% u posljednjih 24 sata i +2.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Polyhedra Network (ZKJ)

No.483

$ 62.83M
$ 627.09K
$ 184.00M
341.47M
1,000,000,000
1,000,000,000
34.14%

0.01%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Polyhedra Network je $ 62.83M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 627.09K. Količina u optjecaju ZKJ je 341.47M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 184.00M.

Polyhedra Network (ZKJ) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Polyhedra Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.007197-3.76%
30 dana$ +0.0354+23.82%
60 dana$ +0.0035+1.93%
90 dana$ -1.8204-90.83%
Polyhedra Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ZKJ od $ -0.007197 (-3.76%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Polyhedra Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0354 (+23.82%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Polyhedra Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ZKJ od $ +0.0035 (+1.93%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Polyhedra Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -1.8204 (-90.83%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Polyhedra Network (ZKJ)?

Pogledajte Polyhedra Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je Polyhedra Network (ZKJ)

Revolutionizing Digital World: enhancing computational power and blockchain ecosystem integration, covering Web2 and Web3.

Polyhedra Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskuseni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Polyhedra Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ZKJ dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Polyhedra Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Polyhedra Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Polyhedra Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Polyhedra Network (ZKJ) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Polyhedra Network (ZKJ) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Polyhedra Network.

Provjerite Polyhedra Network predviđanje cijene sada!

Polyhedra Network (ZKJ) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Polyhedra Network (ZKJ) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ZKJ opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Polyhedra Network (ZKJ)

Tražiš kako kupiti Polyhedra Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Polyhedra Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ZKJ u lokalnim valutama

1 Polyhedra Network(ZKJ) u VND
4,841.96
1 Polyhedra Network(ZKJ) u AUD
A$0.27968
1 Polyhedra Network(ZKJ) u GBP
0.13432
1 Polyhedra Network(ZKJ) u EUR
0.1564
1 Polyhedra Network(ZKJ) u USD
$0.184
1 Polyhedra Network(ZKJ) u MYR
RM0.77648
1 Polyhedra Network(ZKJ) u TRY
7.5716
1 Polyhedra Network(ZKJ) u JPY
¥27.048
1 Polyhedra Network(ZKJ) u ARS
ARS$253.44344
1 Polyhedra Network(ZKJ) u RUB
14.82488
1 Polyhedra Network(ZKJ) u INR
16.192
1 Polyhedra Network(ZKJ) u IDR
Rp3,016.39296
1 Polyhedra Network(ZKJ) u KRW
256.6248
1 Polyhedra Network(ZKJ) u PHP
10.51008
1 Polyhedra Network(ZKJ) u EGP
￡E.8.92952
1 Polyhedra Network(ZKJ) u BRL
R$1.00096
1 Polyhedra Network(ZKJ) u CAD
C$0.25208
1 Polyhedra Network(ZKJ) u BDT
22.36152
1 Polyhedra Network(ZKJ) u NGN
281.77576
1 Polyhedra Network(ZKJ) u COP
$738.95504
1 Polyhedra Network(ZKJ) u ZAR
R.3.24024
1 Polyhedra Network(ZKJ) u UAH
7.61208
1 Polyhedra Network(ZKJ) u VES
Bs26.864
1 Polyhedra Network(ZKJ) u CLP
$178.48
1 Polyhedra Network(ZKJ) u PKR
Rs52.13824
1 Polyhedra Network(ZKJ) u KZT
99.03064
1 Polyhedra Network(ZKJ) u THB
฿5.94136
1 Polyhedra Network(ZKJ) u TWD
NT$5.63592
1 Polyhedra Network(ZKJ) u AED
د.إ0.67528
1 Polyhedra Network(ZKJ) u CHF
Fr0.1472
1 Polyhedra Network(ZKJ) u HKD
HK$1.43336
1 Polyhedra Network(ZKJ) u AMD
֏70.33584
1 Polyhedra Network(ZKJ) u MAD
.د.م1.65232
1 Polyhedra Network(ZKJ) u MXN
$3.4316
1 Polyhedra Network(ZKJ) u SAR
ريال0.69
1 Polyhedra Network(ZKJ) u PLN
0.66792
1 Polyhedra Network(ZKJ) u RON
лв0.79672
1 Polyhedra Network(ZKJ) u SEK
kr1.72776
1 Polyhedra Network(ZKJ) u BGN
лв0.30728
1 Polyhedra Network(ZKJ) u HUF
Ft62.09816
1 Polyhedra Network(ZKJ) u CZK
3.8364
1 Polyhedra Network(ZKJ) u KWD
د.ك0.05612
1 Polyhedra Network(ZKJ) u ILS
0.6164
1 Polyhedra Network(ZKJ) u AOA
Kz167.72888
1 Polyhedra Network(ZKJ) u BHD
.د.ب0.069184
1 Polyhedra Network(ZKJ) u BMD
$0.184
1 Polyhedra Network(ZKJ) u DKK
kr1.17208
1 Polyhedra Network(ZKJ) u HNL
L4.81344
1 Polyhedra Network(ZKJ) u MUR
8.4272
1 Polyhedra Network(ZKJ) u NAD
$3.23104
1 Polyhedra Network(ZKJ) u NOK
kr1.83816
1 Polyhedra Network(ZKJ) u NZD
$0.31096
1 Polyhedra Network(ZKJ) u PAB
B/.0.184
1 Polyhedra Network(ZKJ) u PGK
K0.77832
1 Polyhedra Network(ZKJ) u QAR
ر.ق0.66976
1 Polyhedra Network(ZKJ) u RSD
дин.18.40736

Polyhedra Network Resurs

Za dublje razumijevanje Polyhedra Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Polyhedra Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Polyhedra Network

Koliko Polyhedra Network (ZKJ) vrijedi danas?
Cijena ZKJ uživo u USD je 0.184 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ZKJ u USD?
Trenutačna cijena ZKJ u USD je $ 0.184. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Polyhedra Network?
Tržišna kapitalizacija za ZKJ je $ 62.83M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ZKJ?
Količina u optjecaju za ZKJ je 341.47M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ZKJ?
ZKJ je postigao ATH cijenu od 9.557938735305122 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ZKJ?
ZKJ je vidio ATL cijenu od 0.13931609671437392 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ZKJ?
24-satni obujam trgovanja za ZKJ je $ 627.09K USD.
Hoće li ZKJ još narasti ove godine?
ZKJ mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ZKJ predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Polyhedra Network (ZKJ) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

