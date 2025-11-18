ZeroSwap מחיר היום

מחיר ZeroSwap (ZEE) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 1.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ZEE ל USD הוא -- לכל ZEE.

ZeroSwap כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 29,156, עם היצע במחזור של 74.27M ZEE. ב‑24 השעות האחרונות, ZEE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 3.24, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ZEE נע ב +0.26% בשעה האחרונה ו +18.61% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ZeroSwap (ZEE) מידע שוק

שווי שוק $ 29.16K$ 29.16K $ 29.16K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 39.26K$ 39.26K $ 39.26K אספקת מחזור 74.27M 74.27M 74.27M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

