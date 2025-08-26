Zenon (ZNN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.477617 גבוה 24 שעות $ 0.534796 שיא כל הזמנים $ 5.53 המחיר הנמוך ביותר $ 0.352745 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.42% שינוי מחיר (1D) -10.32% שינוי מחיר (7D) +2.62%

Zenon (ZNN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.477841. במהלך 24 השעות האחרונות, ZNN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.477617 לבין שיא של $ 0.534796, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZNNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.53, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.352745.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZNN השתנה ב -0.42% במהלך השעה האחרונה, -10.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Zenon (ZNN) מידע שוק

שווי שוק $ 6.09M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.09M אספקת מחזור 12.66M אספקה כוללת 12,662,477.74099938

שווי השוק הנוכחי של Zenon הוא $ 6.09M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZNN הוא 12.66M, עם היצע כולל של 12662477.74099938. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.09M.