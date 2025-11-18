Zen AI מחיר היום

מחיר Zen AI (ZENAI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00003814, עם שינוי של 1.40% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ZENAI ל USD הוא $ 0.00003814 לכל ZENAI.

Zen AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 38,049, עם היצע במחזור של 997.53M ZENAI. ב‑24 השעות האחרונות, ZENAI סחר בין $ 0.00003565 (נמוך) ל $ 0.00003896 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00415367, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00003565.

ביצועים לטווח קצר, ZENAI נע ב +1.23% בשעה האחרונה ו -17.43% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Zen AI (ZENAI) מידע שוק

שווי שוק $ 38.05K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 38.05K אספקת מחזור 997.53M אספקה כוללת 997,528,003.143304

שווי השוק הנוכחי של Zen AI הוא $ 38.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZENAI הוא 997.53M, עם היצע כולל של 997528003.143304. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 38.05K.