Youwho (YOU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0,00326828$ 0,00326828 $ 0,00326828 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +%0,03 שינוי מחיר (7D) -%0,02 שינוי מחיר (7D) -%0,02

Youwho (YOU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, YOU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YOUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0,00326828, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YOU השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +%0,03 במהלך 24 השעות האחרונות, ו-%0,02 ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Youwho (YOU) מידע שוק

שווי שוק $ 380,98K$ 380,98K $ 380,98K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5,66M$ 5,66M $ 5,66M אספקת מחזור 488,06M 488,06M 488,06M אספקה כוללת 7.256.433.707,978847 7.256.433.707,978847 7.256.433.707,978847

שווי השוק הנוכחי של Youwho הוא $ 380,98K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YOU הוא 488,06M, עם היצע כולל של 7256433707.978847. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5,66M.