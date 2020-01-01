Youwho (YOU) טוקנומיקה
The Youwho is an Crypto-Based On-Demand Services Ecosystem powered by blockchain. The platform allows people to obtain services from providers worldwide and pay with crypto. Simultaneously, it’s a decentralized marketplace platform. So, many different professionals like mechanics, cleaners, plumbers, electricians, doctors, nurses, engineers, designers, software programmers, architects, tutors and so many more professions can use it to earn a living full-time or part-time. Also, the developers plan to divide the store into a hard store and a soft store. As a result, clients could buy and sell tangible and intangible goods from one another.
The YOU is a BEP20 (BSC) token serving as an integral part of the Youwho’s system. So, the team plans to reward early adopters and testers. Moreover, users will be able to claim a share of the platform’s fees. Also, token-holders can vote inside the DAO and participate in the arbitration to solve buyer-seller disputes. Besides, the management aims to provide $YOU with a bridge among BSC, Avalanche, Polygon, and Ethereum blockchains.
Youwho (YOU) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Youwho (YOU) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של YOU אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות YOUהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את YOUטוקניומיקה, חקרו אתYOUהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
