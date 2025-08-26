Yieldwatch (WATCH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01390006 $ 0.01390006 $ 0.01390006 24 שעות נמוך $ 0.01461069 $ 0.01461069 $ 0.01461069 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01390006$ 0.01390006 $ 0.01390006 גבוה 24 שעות $ 0.01461069$ 0.01461069 $ 0.01461069 שיא כל הזמנים $ 3.61$ 3.61 $ 3.61 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0088812$ 0.0088812 $ 0.0088812 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) -3.32% שינוי מחיר (7D) -1.63% שינוי מחיר (7D) -1.63%

Yieldwatch (WATCH) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01406563. במהלך 24 השעות האחרונות, WATCH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01390006 לבין שיא של $ 0.01461069, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WATCHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.61, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0088812.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WATCH השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -3.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Yieldwatch (WATCH) מידע שוק

שווי שוק $ 137.84K$ 137.84K $ 137.84K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 281.31K$ 281.31K $ 281.31K אספקת מחזור 9.80M 9.80M 9.80M אספקה כוללת 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Yieldwatch הוא $ 137.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WATCH הוא 9.80M, עם היצע כולל של 20000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 281.31K.