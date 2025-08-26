עוד על YOETH

Yield Optimizer ETH מחיר (YOETH)

לא רשום

1 YOETH ל USDמחיר חי:

$4,631.14
$4,631.14$4,631.14
-8.40%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Yield Optimizer ETH (YOETH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:02:37 (UTC+8)

Yield Optimizer ETH (YOETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 4,609.24
$ 4,609.24$ 4,609.24
24 שעות נמוך
$ 5,083.55
$ 5,083.55$ 5,083.55
גבוה 24 שעות

$ 4,609.24
$ 4,609.24$ 4,609.24

$ 5,083.55
$ 5,083.55$ 5,083.55

$ 5,243.37
$ 5,243.37$ 5,243.37

$ 62.59
$ 62.59$ 62.59

+0.05%

-8.41%

+0.40%

+0.40%

Yield Optimizer ETH (YOETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,631.14. במהלך 24 השעות האחרונות, YOETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,609.24 לבין שיא של $ 5,083.55, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YOETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,243.37, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 62.59.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YOETH השתנה ב +0.05% במהלך השעה האחרונה, -8.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Yield Optimizer ETH (YOETH) מידע שוק

$ 42.78M
$ 42.78M$ 42.78M

--
----

$ 42.77M
$ 42.77M$ 42.77M

9.24K
9.24K 9.24K

9,235.481956260339
9,235.481956260339 9,235.481956260339

שווי השוק הנוכחי של Yield Optimizer ETH הוא $ 42.78M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YOETH הוא 9.24K, עם היצע כולל של 9235.481956260339. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.77M.

Yield Optimizer ETH (YOETH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Yield Optimizer ETHל USDהיה $ -425.465536690438.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלYield Optimizer ETH ל USDהיה . $ +790.9343391540.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלYield Optimizer ETH ל USDהיה $ +3,697.3979753500.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Yield Optimizer ETHל USDהיה $ +1,835.752499409954.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -425.465536690438-8.41%
30 ימים$ +790.9343391540+17.08%
60 ימים$ +3,697.3979753500+79.84%
90 ימים$ +1,835.752499409954+65.67%

מה זהYield Optimizer ETH (YOETH)

Set it and forget it. YO is your secure multi-chain yield optimizer, continuously rebalancing to deliver the best risk-adjusted yield in DeFi. YO tracks the best yield across DeFi protocols and chains so your assets are always in the right place. YO algorithms generate optimized yield by balancing risk and reward, powered by Exponential.fi’s trusted ratings. YO continuously reallocates your assets across DeFi chains and protocols to maximize yield.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק.

Yield Optimizer ETH (YOETH) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Yield Optimizer ETHתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Yield Optimizer ETH (YOETH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Yield Optimizer ETH (YOETH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Yield Optimizer ETH.

בדוק את Yield Optimizer ETH תחזית המחיר עכשיו‏!

YOETH למטבעות מקומיים

Yield Optimizer ETH (YOETH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Yield Optimizer ETH (YOETH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על YOETH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Yield Optimizer ETH (YOETH)

כמה שווה Yield Optimizer ETH (YOETH) היום?
החי YOETHהמחיר ב USD הוא 4,631.14 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי YOETH ל USD?
המחיר הנוכחי של YOETH ל USD הוא $ 4,631.14. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Yield Optimizer ETH?
שווי השוק של YOETH הוא $ 42.78M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של YOETH?
ההיצע במחזור של YOETH הוא 9.24K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של YOETH?
‏‏YOETH השיג מחיר שיא (ATH) של 5,243.37 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של YOETH?
YOETH ‏‏רשם מחירATL של 62.59 USD.
מהו נפח המסחר של YOETH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור YOETH הוא -- USD.
האם YOETH יעלה השנה?
YOETH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את YOETH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:02:37 (UTC+8)

