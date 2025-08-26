Yield Optimizer ETH (YOETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 4,609.24 $ 4,609.24 $ 4,609.24 24 שעות נמוך $ 5,083.55 $ 5,083.55 $ 5,083.55 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 4,609.24$ 4,609.24 $ 4,609.24 גבוה 24 שעות $ 5,083.55$ 5,083.55 $ 5,083.55 שיא כל הזמנים $ 5,243.37$ 5,243.37 $ 5,243.37 המחיר הנמוך ביותר $ 62.59$ 62.59 $ 62.59 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.05% שינוי מחיר (1D) -8.41% שינוי מחיר (7D) +0.40% שינוי מחיר (7D) +0.40%

Yield Optimizer ETH (YOETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,631.14. במהלך 24 השעות האחרונות, YOETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,609.24 לבין שיא של $ 5,083.55, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YOETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,243.37, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 62.59.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YOETH השתנה ב +0.05% במהלך השעה האחרונה, -8.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Yield Optimizer ETH (YOETH) מידע שוק

שווי שוק $ 42.78M$ 42.78M $ 42.78M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 42.77M$ 42.77M $ 42.77M אספקת מחזור 9.24K 9.24K 9.24K אספקה כוללת 9,235.481956260339 9,235.481956260339 9,235.481956260339

שווי השוק הנוכחי של Yield Optimizer ETH הוא $ 42.78M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YOETH הוא 9.24K, עם היצע כולל של 9235.481956260339. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.77M.